Năm 2026, phường Thủ Đức (TPHCM) phấn đấu triển khai 3 công trình trọng điểm

Ngày 29-12, Đảng ủy phường Thủ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đến dự có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUỐC HUY

Theo báo cáo, Đảng bộ phường Thủ Đức hiện có 98 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Ngay sau khi được thành lập, Đảng ủy phường đã nhanh chóng bắt tay ngay vào lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp ổn định trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị; kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đảng ủy phường thường xuyên thực hiện rà soát biên chế, số lượng, vị trí việc làm, công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức phù hợp, khoa học. Tổ chức tiếp nhận, bố trí phân công công tác đối với 166 cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách gắn kết với tổ chức gặp gỡ, đối thoại, trao đổi với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách…

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỐC HUY

Về phát triển kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 52,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 244,7%) so với dự toán thành phố giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước dự kiến đến ngày 31-12-2025 đạt 90%, đến 31-1-2026 phấn đấu đạt 100% kế hoạch thành phố giao.

Năm 2026, phường Thủ Đức phấn đấu triển khai, hoàn thành 3 công trình trọng điểm: dự án Xây dựng mới Công viên thể dục thể thao ngoài trời; dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức; dự án Cải tạo Khu di tích mộ Tạ Dương Minh.

Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: QUỐC HUY

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền phường Thủ Đức đã đạt được. Nhất là tinh thần chủ động, sáng tạo của lãnh đạo phường trong thời gian đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với những yêu cầu, đòi hỏi cao; thể hiện rõ tư duy hành động của phường.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo. Ảnh: QUỐC HUY

Với nhiều nhiệm vụ được phân cấp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu phường Thủ Đức tiếp tục chủ động, xác định đúng việc cần làm và phải làm đến nơi, đến chốn để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Trong đó, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất của mọi hoạt động.

Theo đồng chí, cấp phường phải là cấp hành động nhanh nhất, chịu trách nhiệm rõ ràng nhất trong mọi hoạt động quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp, do đó phường Thủ Đức phải làm việc với phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết khen thưởng cá nhân xuất sắc trong công tác năm 2025. Ảnh: QUỐC HUY

Đồng chí cũng lưu ý phường Thủ Đức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo theo quy định; tiếp tục thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn đảng, chuẩn hóa các dữ liệu về đảng viên…

Mặt khác, quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các chính sách mà HĐND TPHCM đã ban hành để nghị quyết đi vào cuộc sống…

THU HƯỜNG