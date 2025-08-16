Chính trị

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80

Tham gia tổng hợp luyện có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an; với 18 khối đứng và 59 khối đi.

Sáng 16-8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

Tong Hop luyen 4 DBHD 1.JPG
Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tại cuộc tổng hợp luyện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tham gia kiểm tra tổng hợp luyện có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Công an; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam;…

Tong Hop luyen 4 DBHD 3.JPG
Đội hình khối quân nhạc tại hợp luyện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong buổi hợp luyện, có gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị quân đội, công an, cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại. Trong đó, có nhiều sản phẩm do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và chế tạo như: tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, máy bay không người lái (UAV), radar phòng không, tổ hợp tên lửa đất đối hải…

Lực lượng tham diễu binh, diễu hành gồm 18 khối đứng và 59 khối đi. Trong đó, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam có 27 khối đi, 11 khối đứng, 6 khối xe pháo quân sự; lực lượng Công an nhân dân có 18 khối đi, 7 khối đứng và 9 khối xe đặc chủng.

Tong Hop luyen 4 DBHD 31.JPG
Khí tài quân sự hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam tại cuộc hợp luyện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cùng thời điểm, tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Quốc phòng cũng tổ chức tổng hợp luyện trên biển với sự tham gia của lực lượng Hải quân nhân dân, Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng.

Trước khi cuộc tổng hợp luyện diễn ra, ở khu vực Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 trời mưa rất to, sau đó ngớt dần. Toàn bộ chương trình tổng hợp luyện diễn ra trong thời tiết khá đẹp. Tuy nhiên, ngay khi tổng hợp luyện vừa kết thúc trời lại mưa rất to. Toàn bộ đội hình tổng hợp luyện tập trung dưới trời mưa to để tiến hành rút kinh nghiệm.

Tong Hop luyen 4 DBHD 4.JPG
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc mở đầu cho cuộc tổng hợp luyện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện 3 lần, khắc phục khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết nắng nóng, các khối rút kinh nghiệm và tổ chức huấn luyện, luyện tập bảo đảm chặt chẽ, chất lượng ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Tong Hop luyen 4 DBHD 6.JPG
Đội hình khối nữ quân nhạc tham gia hợp luyện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong những ngày tới, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì tổng hợp luyện tất cả các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội; theo đúng kịch bản Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 2-9 sắp tới.

>>> Một số hình ảnh các khối đội hình tại cuộc tổng hợp luyện: Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tong Hop luyen 4 DBHD 5.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 7.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 8.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 9.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 11.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 12.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 14.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 15.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 16.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 17.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 18.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 19.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 20.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 21.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 22.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 23.JPG

>> Một số hình ảnh xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tại cuộc tổng hợp luyện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tong Hop luyen 4 DBHD 24.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 26.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 27.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 28.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 29.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 30.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 32.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 33.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 34.JPG
Tong Hop luyen 4 DBHD 35.JPG
