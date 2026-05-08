Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hàng ngàn kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng

Các bị can đã cấu kết làm giả hàng ngàn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Video: Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can trong vụ việc

Ngày 8-5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Đăng Liêu (sinh năm 1985, Giám đốc Công ty cổ phần Hathaco), Lê Văn Hùng (sinh năm 1983, Trưởng phòng thí nghiệm), Bùi Đình Dũng (sinh năm 1988, thí nghiệm viên), Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1981, chỉ huy trưởng công trình), Nguyễn Văn An (sinh năm 1994, tư vấn giám sát) và Nguyễn Duy Mạnh (sinh năm 1987).

Các bị can bị khởi tố

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, liên quan hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình.

Đây là lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ thuật, chất lượng an toàn công trình, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư và công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động xây dựng.

Lực lượng điều tra thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng: An ninh kinh tế, An ninh điều tra triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập đấu tranh với các đối tượng có liên quan.

Cơ quan công an lấy lời khai của Lê Đăng Liêu

Qua đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ các sai phạm liên quan hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng tại nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, xác định rõ sai phạm xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909, thuộc Công ty cổ phần Hathaco và một số tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng liên quan

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã cấu kết thực hiện hành vi làm giả hàng ngàn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát toàn diện các công trình, dự án có dấu hiệu liên quan, đấu tranh làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG - ANH CƯỜNG