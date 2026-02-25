Đồng Tháp: Tạm giữ nghi phạm sát hại người tình cũ

Ngày 25-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1988, ngụ xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Thanh có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với chị T.T.N. (sinh năm 1983, ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp). Đến khoảng tháng 11-2025, người phụ nữ chủ động chấm dứt mối quan hệ nhưng Thanh vẫn tìm cách liên lạc, níu kéo.

Tối 24-2, sau khi biết chị N. có quan hệ với người đàn ông khác, Thanh điều khiển xe mô tô đến khu vực gần nhà nạn nhân tại xã An Phước. Đối tượng giấu xe trong bụi cây, mang theo dao rồi ẩn nấp bên hông nhà.

Nghi phạm Nguyễn Việt Thanh. Ảnh: CACC

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy chị N. đi cùng một người đàn ông về nhà, Thanh bất ngờ lao ra tấn công. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

Gây án xong, Thanh đến Công an xã An Phước đầu thú. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

NGỌC PHÚC