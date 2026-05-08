Đắk Lắk: Củng cố hồ sơ xử lý đối tượng làm chết con ruột

Ngày 8-5, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng A. (15 tuổi, trú tại xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) về hành vi làm chết con ruột của mình.

Theo thông tin ban đầu, ngày 4-5, Công an xã Pơng Drang nhận được tin báo của một người dân tại thôn 5 (xã Pơng Drang) về việc phát hiện một trẻ sơ sinh tử vong. Theo trình báo, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, khi gia đình người này vừa thức dậy, mở cửa nhà thì có một đôi nam nữ đến xin nhờ đi vệ sinh.

Sau đó, người đàn ông ngồi ở ngoài, còn người phụ nữ đi vào trong nhà vệ sinh. Khoảng 15 phút sau, đôi nam nữ rời đi. Nghi có bất thường, chủ nhà vào nhà vệ sinh, phát hiện có một trẻ sơ sinh tử vong được giấu sau bồn cầu. Nạn nhân được xác định là bé gái, nặng khoảng 3,6kg.

Cơ quan công an làm việc với A.

Ngay sau đó, Công an xã Pơng Drang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm tử thi, truy xét đôi nam nữ.

Đến trưa 6-5, lực lượng công an đã truy tìm được đôi nam nữ trên khi đang ở tại phường Phú Hội, tỉnh Gia Lai. Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai tên A, mới 15 tuổi 7 tháng.

Trước đó, vào tháng 8-2025, A. có quan hệ với một nam thanh niên không rõ lai lịch, dẫn đến có thai. Đến cuối tháng 4-2026, A. đến chòi rẫy của anh V. (37 tuổi) ở xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk để chơi. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 4-5, A. đau bụng nên nhờ anh V. chở đi khám.

Tuy nhiên, trên đường đi do quá đau bụng nên đã xin nhờ nhà người dân trên đi vệ sinh và sinh con. Sinh xong, sợ cháu bé khóc, mọi người phát hiện nên A. nhét giấy vệ sinh vào miệng cháu bé rồi giấu sau bồn cầu và cùng anh V. đi về lại chòi rẫy.

Hiện Công an xã Pơng Drang đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý vụ việc.

MAI CƯỜNG