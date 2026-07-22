Sáng 22-7: Chênh lệch giá mua - bán vàng PNJ nới rộng đến 5 triệu đồng

Diễn biến này diễn ra sau khi PNJ vừa áp dụng chính sách thanh toán mới, kéo dài thời gian chi trả khi thu mua lại vàng thương hiệu PNJ lên 120 ngày. Trong khi đó, giá dầu và giá vàng thế giới tăng mạnh. Giới phân tích nhận định, triển vọng FED tiếp tục nâng lãi suất vẫn là lực cản lớn đối với giá vàng.

PNJ nới rộng chênh lệch giá mua - bán lên đến 5 triệu đồng/lượng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Nhiều doanh nghiệp duy trì mức chênh lệch mua - bán từ 2,5 - 3,8 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ sáng 22-7, giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 thương hiệu PNJ được Công ty PNJ niêm yết ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua. Đáng lưu ý, mức chênh lệch giữa giá mua - bán vàng thương hiệu PNJ được doanh nghiệp này nới rộng lên đến 5 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, chênh lệch giá mua - bán khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp khác duy trì mức chênh lệch ở mức 2,5 - 3,8 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC cũng tăng giá vàng miếng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng miếng SJC 700.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 143,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 142,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 22-7 (giờ Việt Nam) lên 4.121,1 USD/ounce, tăng hơn 44 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 21-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 14,5 triệu đồng/lượng.

Giá dầu và giá vàng thế giới tăng mạnh

Giá vàng thế giới tăng mạnh nhờ kỳ vọng căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Trong phiên giao dịch ngày 22-7, giá vàng thế giới tăng hơn 2,9 %, chạm mức 4.130 USD/ounce.

Đà tăng của vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Bắc Mỹ cũng chìm trong sắc xanh. Nhóm cổ phiếu ngành bán dẫn và các công ty công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, kéo các chỉ số chủ chốt tại Sàn Giao dịch chứng khoán New York đi lên. Trong phiên giao dịch ngày 21-7 (giờ địa phương), chỉ số chứng khoán S&P 500 tăng 0,7%, Nasdaq Composite tăng 1,3% và Dow Jones Industrial Average tăng 0,8%.

Theo phân tích từ Kitco News, giới đầu tư toàn cầu đang theo dõi sát các biến động địa chính trị và số liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, gồm thông tin Iran đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Mỹ, báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 24-7, cùng nguy cơ gián đoạn hàng hải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ.

Biểu đồ giá vàng trong 3 ngày ( 19 đến 21-7) của trang Kitco. Ảnh: KITCO NEWS

Giới chuyên gia nhận định việc giá vàng trên ngưỡng 4.072,40 USD/ounce sẽ củng cố đà phục hồi trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu giá quay đầu giảm xuống dưới mốc 4.041,65 USD/ounce, đây sẽ là tín hiệu cho thấy đà tăng của lợi suất trái phiếu đang giành lại thế kiểm soát thị trường.

Giá dầu cũng tiếp tục leo lên mức cao nhất trong 5 tuần, với dầu Brent tăng 2%, đóng cửa trên 91 USD/thùng, còn dầu WTI tăng 2%, lên gần 85 USD/thùng.

Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 0,2%, lên gần 101,2 điểm, nâng mức tăng trong 5 phiên lên 0,7%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, lên 4,63%; kỳ hạn 2 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, lên 4,264%; còn kỳ hạn 30 năm tăng gần 2 điểm cơ bản, lên 5,133%.

Dự báo FED giữ nguyên lãi suất trong tháng 7

Giới phân tích nhận định, triển vọng Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) tiếp tục nâng lãi suất vẫn là lực cản lớn đối với giá vàng. Theo công cụ FedWatch Tool của CME, thị trường hiện đặt cược 64% khả năng FED tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, trong khi cuộc họp ngày 28 và 29-7 (giờ địa phương) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất.

Ông Paul Wong, đối tác điều hành kiêm chiến lược gia thị trường của Sprott Inc., cho rằng thị trường trái phiếu mới là yếu tố quyết định xu hướng của vàng. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tại Mỹ, Đức và Nhật Bản đồng loạt tăng, bất kỳ động thái nào của FED nhằm duy trì lãi suất thấp hơn lạm phát đều có thể vấp phải phản ứng mạnh từ thị trường trái phiếu. Ông cũng lưu ý nợ công Mỹ đã lên khoảng 39.500 tỷ USD, tăng gần 3.800 tỷ USD chỉ trong hơn một năm.

Hiện giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến lệnh ngừng bắn tại Trung Đông, cuộc họp FED để rõ các đánh giá của Chủ tịch FED Kevin Warsh về triển vọng kinh tế và lãi suất sau cuộc họp, báo cáo PMI sơ bộ và các rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ.

Biểu đồ giá vàng trong phiên giao dịch ngày 21-7 (giờ địa phương). Ảnh: GOLD PRICE

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NHUNG NGUYỄN - PHƯƠNG NAM