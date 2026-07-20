Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026: Tăng kết nối, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu

Chiều 20-7, Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã tổ chức họp báo tại Hà Nội công bố chuỗi hoạt động của sự kiện.

Các đại biểu và khách mời tham dự họp báo Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk tại Hà Nội. Ảnh: THU HÀ

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện văn hóa, thương mại, đầu tư, du lịch quy mô lớn, tạo diễn đàn kết nối các bên liên quan nhằm nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng; mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh văn hóa, điểm đến Đắk Lắk với du khách và bạn bè quốc tế.

Sầu riêng và nhiều sản phẩm từ sầu riêng Đắk Lắk được mang tới Hà Nội. Ảnh: THU HÀ

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 mang chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa" sẽ diễn ra từ ngày 15-8 đến 2-9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa cùng các địa phương trồng sầu riêng trên toàn tỉnh. Với 17 hoạt động phong phú, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt du khách, tạo động lực thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu, logistics, bảo quản và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra lễ hội ẩm thực sầu riêng từ ngày 15-8 đến 23-8. Tại đây, các nghệ nhân và bếp trưởng sẽ trình diễn, dự kiến xác lập kỷ lục với 102 món ăn độc đáo từ sầu riêng. Đây là điểm nhấn được kỳ vọng mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách trong và ngoài nước.

Trailer giới thiệu về lễ hội Sầu riêng Đăk Lăk 2026. Nguồn: BAN TỔ CHỨC

Bên cạnh đó còn có màn diễu hành quy tụ khoảng 500 xe bán tải quảng bá sầu riêng (16-8), hướng tới xác lập kỷ lục; Diễn đàn kết nối sản xuất - tiêu thụ với chủ đề "Hệ sinh thái sầu riêng bền vững"; không gian trưng bày 400 gian hàng OCOP; đêm đại nhạc hội (22-8) và show thực cảnh "Ký ức nhà dài" mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Nhiều sản phẩm được làm từ sầu riêng Đắk Lắk

Thông qua sự kiện, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ thương hiệu sầu riêng địa phương, đồng thời khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.

VĨNH XUÂN