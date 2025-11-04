Ven biển Nam Trung bộ căng mình ứng phó siêu bão Kalmaegi

Trước dự báo về siêu bão Kalmaegi (bão số 13) đang di chuyển với sức gió mạnh vào Biển Đông, nhiều khu đô thị, làng chài, đảo ở khu vực Nam Trung bộ căng mình triển khai các phương án ứng phó.

Video Bộ đội biên phòng triển khai công tác ứng phó bão Kalmaegi ở cửa biển Gia Lai

Sạt lở chưa vơi, lại nơm nớp lo bão dữ

Ngày 4-11, tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều khu vực miền núi vẫn bị chia cắt do sạt lở.

Tại khu vực núi Xã Điệu (thôn Đèo Rơn, xã Sơn Hạ), mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp hơn 30m tuyến đường chính dẫn vào thôn, làm giao thông ách tắc. Giữa núi xuất hiện vết sụt lún rộng hơn 20cm, dài trên 10m. Toàn xã còn 8 điểm sạt lở khác với hàng trăm mét khối đất đá, cây cối ngã đổ, cản trở việc đi lại.

Lực lượng biên phòng ven biển Quảng Ngãi hỗ trợ ngư dân khiêng thuyền thúng, ngư cụ lên cao chống bão. Ảnh: NGUYỄN TRANG

“Mặc dù mưa lũ và sạt lở đất diễn biến phức tạp, nhưng điều chúng tôi lo hơn là bão số 13 sắp vào. Chính quyền đang rà soát toàn bộ khu dân cư xung yếu để chủ động sơ tán dân, nhất là thời điểm bão đổ bộ”, ông Nguyễn Tùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ cho biết.

Tại đặc khu Lý Sơn, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu, cho biết địa phương đã họp khẩn triển khai công tác phòng thủ dân sự; yêu cầu lực lượng biên phòng thông báo cho tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, dừng hoạt động trong vùng bão. Đặc khu đã xây dựng kịch bản ứng phó theo các cấp độ thiên tai, dự kiến gió giật cấp 12-15, rủi ro thiên tai cấp 4; sẵn sàng di dời 340 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu ven biển đến nơi an toàn.

Lực lượng quân đội huy động phương tiện sẵn sàng ứng phó với bão. Ảnh: VĂN VIỄN

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Quân khu 5 do Đại tá Võ Văn Bá, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác ứng phó bão tại Quảng Ngãi. Đoàn đã đến các khu vực trọng điểm ven biển như thôn Châu Me, An Chuẩn, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Đức Phổ, Đại đội Công binh và Đại đội Trinh sát cơ giới.

Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra công tác ứng phó bão ven biển Quảng Ngãi. Ảnh: VĂN VIỄN

Đại tá Võ Văn Bá yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, rà soát kỹ khu vực xung yếu, chủ động di dời dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần; đồng thời phát huy tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, sẵn sàng giúp dân khắc phục hậu quả sau bão.

Lực lượng Quân khu 5 huy động phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 13. Ảnh: VĂN VIỄN

Kiểm tra máy móc, phương tiện chuẩn bị ứng phó bão lũ. Ảnh: VĂN VIỄN

Các xe thiết giáp sẵn sàng trực chiến. Ảnh: VĂN VIỄN

Kích hoạt các kịch bản trực chiến 24/24 chống bão

Chiều 4-11, các làng biển dọc đô thị Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai và khu vực ven biển giáp ranh Gia Lai – Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó siêu bão.

Ngư dân ở các làng biển ở ven đô thị Quy Nhơn (Gia Lai) cẩu thuyền máy lên bờ để tránh bão. ẢNH: NGỌC OAI

Tại khu neo đậu Phan Chu Trinh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), hàng ngàn tàu cá các vùng đã di chuyển về neo đậu kín. Để đảm bảo an toàn, ngư dân thuê máy cẩu, phương tiện cơ giới đưa ghe thuyền lên bờ, chằng néo chắc chắn.

Ngư dân ven biển Gia Lai đưa thuyền lên bờ tránh trú bão. Ảnh: NGỌC OAI

Cùng ngày, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chủ trì cuộc họp khẩn với 58 xã, phường ven biển để triển khai ứng phó bão Kalmaegi. Ông nhấn mạnh, bão có diễn biến rất phức tạp, sức tàn phá lớn, nên các địa phương phải chủ động cao nhất, tuyệt đối không lơ là.

“Trong ngày mai (5-11), tỉnh sẽ tạm dừng mọi cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng, chống bão”, ông Phạm Anh Tuấn nói, đồng thời yêu cầu kiên quyết sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, kể cả cưỡng chế nếu cần, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

“Nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Tỉnh Gia Lai họp khẩn ứng phó với bão số 13. Ảnh: NGỌC OAI

Lập 2 sở chỉ huy lâm thời để ứng phó với bão lũ Ngày 4-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp do bão Kalmaegi. Đơn vị đã thiết lập 2 sở chỉ huy lâm thời tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 (Hoài Nhơn Nam) và khu vực 2 (Đắk Pơ), đồng thời duy trì Sở chỉ huy thường xuyên tại Bộ CHQS tỉnh để nắm bắt, điều hành công tác ứng phó thiên tai. Lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai hỗ trợ ngư dân đưa thuyền lên bờ. Ảnh: NGỌC OAI Cùng ngày, các đồn biên phòng tuyến biển phối hợp với cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan rà soát, bố trí khu vực neo đậu tàu thuyền tránh bão; tuyên truyền cho hơn 1.600 tàu với 11.500 lao động trên các vùng biển nắm rõ hướng di chuyển và diễn biến của bão, chủ động thoát khỏi vùng nguy hiểm. Hiện, trên biển vẫn còn 575 tàu với 4.025 ngư dân đang hoạt động; lực lượng chức năng thường xuyên liên lạc, hướng dẫn di chuyển về nơi trú ẩn an toàn.

NGỌC OAI - NGUYỄN TRANG - CÔNG CƯỜNG