Ngư dân Quy Nhơn cẩu thuyền "chạy bão"

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 13 (bão Kalmaegi), ngư dân Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã chủ động di dời tàu thuyền vào các khu neo đậu, luồng lạch kín gió trong đầm Thị Nại để tránh trú an toàn.

Ghi nhận tại khu vực luồng vào cảng neo đậu tàu cá Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), bà con ngư dân đang huy động máy cẩu, xe cơ giới để đưa tàu thuyền lên cao, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

DSC00107.jpg
Ngư dân Quy Nhơn thuê xe tải trang bị cần cẩu, máy tời để di dời tàu thuyền lên bờ - chủ động phòng tránh "siêu bão" Kalmaegi
DSC00102.jpg
Những chiếc thuyền thúng gắn động cơ là tất cả tài sản, sinh kế của ngư dân được di dời lên cao để tránh bị triều cường, gió mạnh từ bão gây thiệt hại
DSC00122.jpg
Người thợ máy cẩu cùng ngư dân đang neo cột những chiếc thuyền thúng gắn động cơ dời lên cao
DSC00059.jpg
Ngư dân Nguyễn Minh Nhật (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Do nghe tin bão số 13 rất mạnh, nên hầu hết bà con ven biển đều chủ động ứng phó sớm. Tàu thuyền được đưa lên cao để tránh bị va đập, chìm lật khi gió lớn, triều cường. Giá thuê máy cẩu để di dời tàu thuyền là 500.000 đồng/thuyền (2 lượt cẩu lên và hạ xuống)”.
DSC00248.jpg
"Dù số tiền thuê khá cao, nhưng đưa được thuyền cá lên cao nên chúng tôi rất yên tâm. Thuyền này là cả tài sản, sinh kế của gia đình", ông Nguyễn Minh Nhật chia sẻ.
DSC00072.jpg
Cẩn thận neo cột lại thuyền trước khi được cẩu lên bờ để tránh bão
DSC00217.jpg
Bắt đầu cẩu thuyền thúng lên cao
DSC00150.jpg
Người thợ xe cẩu kiểm tra cẩn thận trước khi cẩu các thuyền cá lên cao để không hư hại tài sản của ngư dân
DSC00099.jpg
Thuyền thúng được cẩu lên, neo cột cố định dọc tuyến kè cảng Quy Nhơn
DSC00169.jpg
Kiểm tra lại cẩn thận hệ thống chân vịt, động cơ...
DSC00161.jpg
Neo cột lại các ngư cụ khi chiếc thuyền được cẩu lên an toàn
DSC00151.jpg
Trong chiều tối 4-11, hàng chục thuyền thúng của ngư dân đã được neo đậu ở luồng cảng neo đậu tàu cá Quy Nhơn được cẩu lên chỗ an toàn
DSC00236.jpg
Do sức gió cơn bão số 13 được dự báo rất mạnh nên hầu hết ngư dân đều rất lo lắng, chống bão với tinh thần chủ động
DSC00044.jpg
Người thợ xe cẩu tiếp tục di chuyển dây neo để cẩu các thuyền cá khác lên cao
DSC00230.jpg
Tranh thủ thời tiết đang tạnh ráo, ngư dân đưa tàu thuyền lên cao, chủ động trong công tác phòng, chống bão số 13
DSC00244.jpg
Hàng trăm tàu cá đã vào neo đậu an toàn ở luồng vào cảng neo đậu tàu cá Quy Nhơn trước bão số 13
NGỌC OAI

