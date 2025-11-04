Ngư dân Quy Nhơn cẩu thuyền "chạy bão"

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 13 (bão Kalmaegi), ngư dân Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã chủ động di dời tàu thuyền vào các khu neo đậu, luồng lạch kín gió trong đầm Thị Nại để tránh trú an toàn.

Ghi nhận tại khu vực luồng vào cảng neo đậu tàu cá Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), bà con ngư dân đang huy động máy cẩu, xe cơ giới để đưa tàu thuyền lên cao, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Ngư dân Quy Nhơn thuê xe tải trang bị cần cẩu, máy tời để di dời tàu thuyền lên bờ - chủ động phòng tránh "siêu bão" Kalmaegi

Những chiếc thuyền thúng gắn động cơ là tất cả tài sản, sinh kế của ngư dân được di dời lên cao để tránh bị triều cường, gió mạnh từ bão gây thiệt hại

Người thợ máy cẩu cùng ngư dân đang neo cột những chiếc thuyền thúng gắn động cơ dời lên cao

Ngư dân Nguyễn Minh Nhật (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Do nghe tin bão số 13 rất mạnh, nên hầu hết bà con ven biển đều chủ động ứng phó sớm. Tàu thuyền được đưa lên cao để tránh bị va đập, chìm lật khi gió lớn, triều cường. Giá thuê máy cẩu để di dời tàu thuyền là 500.000 đồng/thuyền (2 lượt cẩu lên và hạ xuống)”.

"Dù số tiền thuê khá cao, nhưng đưa được thuyền cá lên cao nên chúng tôi rất yên tâm. Thuyền này là cả tài sản, sinh kế của gia đình", ông Nguyễn Minh Nhật chia sẻ.

Cẩn thận neo cột lại thuyền trước khi được cẩu lên bờ để tránh bão

Bắt đầu cẩu thuyền thúng lên cao

Người thợ xe cẩu kiểm tra cẩn thận trước khi cẩu các thuyền cá lên cao để không hư hại tài sản của ngư dân



Thuyền thúng được cẩu lên, neo cột cố định dọc tuyến kè cảng Quy Nhơn

Kiểm tra lại cẩn thận hệ thống chân vịt, động cơ...

Neo cột lại các ngư cụ khi chiếc thuyền được cẩu lên an toàn

Trong chiều tối 4-11, hàng chục thuyền thúng của ngư dân đã được neo đậu ở luồng cảng neo đậu tàu cá Quy Nhơn được cẩu lên chỗ an toàn

Do sức gió cơn bão số 13 được dự báo rất mạnh nên hầu hết ngư dân đều rất lo lắng, chống bão với tinh thần chủ động

Người thợ xe cẩu tiếp tục di chuyển dây neo để cẩu các thuyền cá khác lên cao

Tranh thủ thời tiết đang tạnh ráo, ngư dân đưa tàu thuyền lên cao, chủ động trong công tác phòng, chống bão số 13

Hàng trăm tàu cá đã vào neo đậu an toàn ở luồng vào cảng neo đậu tàu cá Quy Nhơn trước bão số 13

