Đảm bảo cơ cấu, thành phần, chất lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã

Ngày 14-1, đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (đoàn số 3) làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử xã Đông Thạnh, phường Đông Hưng Thuận.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung phát biểu trong buổi giám sát tại xã Đông Thạnh

Xã Đông Thạnh có 126 ấp, quy mô dân số trên 191.700 người. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Thạnh đã chủ trì tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 1, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị thống nhất dự kiến giới thiệu ứng cử ĐB HĐND xã 52 người, số lượng ĐB được bầu là 30 người, đảm bảo tỷ lệ nữ, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và ấp đang tổ chức hội nghị ban lãnh đạo, hội nghị liên tịch, hội nghị cử tri công tác, hội nghị cử tri của ấp để giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND xã.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận Trần Thị Huyền Thanh phát biểu tại buổi giám sát

Phường Đông Hưng Thuận có quy mô dân số trên 182.800 người, 84 khu phố, đa dạng về thành phần dân tộc, tôn giáo.

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội phường và ban công tác mặt trận 84 khu phố.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã chủ trì tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 1, để thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử ĐB HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đang hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và 84 khu phố thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử, tiếp nhận biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và hồ sơ ứng cử, để chuẩn bị cho danh sách sơ bộ tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Dự kiến đầu tháng 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thảo luận, thống nhất và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐB HĐND phường, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Trưởng đoàn giám sát số 3 Trương Tấn Nghiệp phát biểu trong buổi giám sát tại phường Đông Hưng Thuận

Tại các buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra, giám sát về việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 1 thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐB HĐND cấp xã; việc phân bổ cho các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử.

Đoàn cũng ghi nhận những kiến nghị của địa phương liên quan công tác chuẩn bị bầu cử.

Đại diện đoàn giám sát, đồng chí Trương Tấn Nghiệp, Phó Trưởng đoàn, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử xã Đông Thạnh và phường Đông Hưng Thuận, trong quán triệt, triển khai các nội dung công tác chuẩn bị bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận Võ Thị Ngọc Lan trao đổi tại buổi giám sát

Đoàn giám sát đề nghị 2 địa phương tiếp tục đa dạng hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp thực tế địa phương, nhất là những điểm mới trong công tác bầu cử. Công tác nắm bắt dư luận cần tiếp tục được quan tâm theo hướng gần dân, sát dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng thảo luận của nhân dân tại các hội nghị hiệp thương, đảm bảo uy tín, năng lực của người ứng cử.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu, hồ sơ bầu cử; chủ động nâng cao năng lực các tổ bầu cử, chủ động đưa ra các phương án xử lý khi có khiếu nại, kiến nghị; đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử…

NGÔ BÌNH