Xã Củ Chi chủ động, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ bầu cử

Xã Củ Chi (TPHCM) hiện có hơn 131.000 dân, gồm 74 ấp; theo kế hoạch sẽ bầu 30 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031, được chia thành 10 đơn vị bầu cử với 34 khu vực bỏ phiếu.

Ngày 13-1, đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, do đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử xã Củ Chi.

Đại diện Ủy ban Bầu cử xã Củ Chi đã báo cáo khái quát tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn xã

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban bầu cử xã Củ Chi báo cáo khái quát tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn, tập trung vào việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử; lập và niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ ngày bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thành Trung ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của xã Củ Chi trong triển khai các nhiệm vụ bầu cử; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, bảo đảm đúng quy trình, đúng thời gian, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí nhấn mạnh, công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu Ủy ban bầu cử xã Củ Chi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công.

