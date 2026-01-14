Vĩnh Long: Độ mặn trên các sông chính tăng dần

Chiều 14-1, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ ngày 14 đến 17-1, độ mặn trên các tuyến sông chính trong tỉnh có xu hướng tăng, đặc biệt tại các khu vực cách cửa sông khoảng 20km.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động trữ ngọt để phục vụ sinh hoạt trong mùa hạn mặn

Đối với các khu vực cách cửa sông từ 21km trở lên, độ mặn có khả năng tăng nhanh trong các ngày 14 đến 16-1, sau đó tăng nhẹ và ít biến động trong giai đoạn từ ngày 17 đến 20-1.

Dự báo ranh mặn 4‰ sẽ xâm nhập sâu vào nội đồng trên nhiều tuyến sông.

Cụ thể, trên sông Cửa Đại, ranh mặn 4‰ có thể xâm nhập đến xã Giao Long, cách cửa sông khoảng 43,6km. Trên sông Hàm Luông, mặn xâm nhập đến các xã Tân Hào và Đồng Khởi, cách cửa sông khoảng 33,9km. Trên sông Cổ Chiên, ranh mặn 4‰ có thể đến các xã Hương Mỹ và phường Long Đức, cách cửa sông khoảng 35,5km. Riêng trên sông Hậu, mặn có khả năng xâm nhập sâu đến xã An Phú Tân, cách cửa sông khoảng 46km.

Hồ nước ngọt Lạc Địa đảm bảo nguồn nước ngọt cho người dân địa phương sử dụng trong mùa hạn mặn

Đối với ranh mặn 1‰, mức độ xâm nhập được dự báo sâu hơn. Trên sông Cửa Đại, ranh mặn 1‰ có thể vào đến xã Giao Long, cách cửa sông khoảng 47,2km.

Trên sông Hàm Luông, mặn xâm nhập đến phường Bến Tre, cách cửa sông khoảng 49,2km. Trên sông Cổ Chiên, mặn có thể ảnh hưởng đến các xã Nhuận Phú Tân, Quới Thiện và Quới An, với khoảng cách lên đến 55,5km. Trên sông Hậu, ranh mặn 1‰ có khả năng xâm nhập sâu khoảng 60km, đến địa bàn xã An Phú Tân.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn hiện ở mức cấp 2. Tình trạng mặn xâm nhập có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nguồn nước sinh hoạt của người dân tại các khu vực có độ mặn từ 0,5‰ trở lên.

TÍN HUY