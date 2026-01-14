Miền Bắc: Tăng xả nước thủy điện phục vụ gần 480.000ha lúa Đông Xuân

Chiều 14-1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ ngày 16 đến 20-1, các hồ chứa thủy điện lớn ở miền Bắc sẽ tăng cường phát điện nhằm bổ sung nguồn nước tưới cho hạ du.

Đây là đợt xả nước đầu tiên (kéo dài 5 ngày) để phục vụ nhu cầu gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại khu vực đồng bằng sông Hồng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và EVN, trong đợt này, mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội dự kiến được duy trì ở mức tối thiểu 1,6m, đảm bảo điều kiện vận hành cho các hệ thống công trình thủy lợi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tập trung nhân lực, phương tiện để khai thác hiệu quả nguồn nước trong thời gian các hồ thủy điện tăng cường phát điện; tổ chức lấy nước hợp lý, tránh thất thoát, lãng phí.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong vụ Đông Xuân 2025-2026, khoảng 480.000ha lúa tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ sẽ lấy nước gieo cấy từ hệ thống sông Hồng - Thái Bình.

PHÚC VĂN