Đảm bảo thống nhất chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội chiều 7-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (UBTVQH) đã ban hành 63 nghị quyết quan trọng, tập trung vào việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND các địa phương và điều chỉnh chính sách đặc thù cho dự án trọng điểm quốc gia.

Trong đó, tại Nghị quyết số 121/2026/UBTVQH15 về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, UBTVQH quyết định bổ sung và điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đặc biệt đã được quy định trước đó tại Nghị quyết số 189/2025/QH15.

Theo Nghị quyết số 121, về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, người có đất bị thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong phạm vi dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, nếu đủ điều kiện bồi thường, thì sẽ được áp dụng mức giá bồi thường bằng 1,5 lần so với đơn giá quy định trong bảng giá đất.

Người đủ điều kiện sẽ được giao đất ở tại khu tái định cư và được miễn 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao tương đương suất tái định cư tối thiểu. Nếu chọn diện tích lớn hơn, người dân chỉ phải nộp tiền sử dụng đất cho phần diện tích tăng thêm. Trường hợp đất thuộc nhóm đất nông nghiệp (không phải đất lúa) đã chuyển mục đích sử dụng nhưng chưa làm thủ tục đăng ký biến động sẽ được bồi thường theo loại đất theo hiện trạng sử dụng.

Nghị quyết số 121 có hiệu lực từ ngày thông qua (30-3-2026). Các trường hợp đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường theo Nghị quyết 189/2025/QH15 cũng được áp dụng các chính sách mới nêu trên để đảm bảo tính thống nhất cho toàn bộ dự án.

Bên cạnh chính sách điện hạt nhân, tại các nghị quyết còn lại, UBTVQH đã phê chuẩn kết quả bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho nhiệm kỳ mới.

Các nghị quyết nêu trên sẽ được đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

BẢO VÂN