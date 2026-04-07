Gần 300 vận động viên dự Giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần II - 2026

Theo ban tổ chức, giải đấu năm nay có 16 đoàn lân - sư - rồng tham dự, tăng 6 đoàn so với lần tổ chức đầu tiên, đến từ Quân khu 3, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Khánh Hòa, TPHCM, Đồng Nai, Vĩnh Long và Lâm Đồng.

Đoàn lân - sư - rồng TPHCM tập luyện tại Đà Lạt trước ngày tham gia thi đấu

Giải có gần 500 người tham gia, gồm vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài; trong đó có gần 300 vận động viên tranh tài ở 8 nội dung, với thời lượng mỗi bài thi từ 7 đến 10 phút. Các nội dung thi đấu diễn ra từ sáng 8-4 đến tối 10-4 tại quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Không gian thi đấu mở cửa miễn phí để người dân và du khách theo dõi, cổ vũ.

Ban tổ chức thông tin về giải đấu

Theo ban tổ chức, đây cũng là năm đầu tiên giải có sự tham gia của đoàn Quân khu 3, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đậm tính kỷ luật và tinh thần thượng võ của người lính.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, sự kiện góp phần tăng sức hút du lịch địa phương thông qua những màn tranh tài hấp dẫn, đồng thời mang đến cho người dân, du khách thêm lựa chọn trải nghiệm sản phẩm du lịch văn hóa.

ĐOÀN KIÊN