Nhiều nơi vượt 40 độ C, nắng nóng khô kéo dài từ sáng đến tối

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, 7-4 là bắt đầu chuỗi ngày cao điểm nắng nóng trên cả nước, nhiều nơi sẽ có nhiệt độ trên 40 độ C. Trong đó Trung bộ và Tây Bắc bộ là tâm điểm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 6-4, nhiều điểm có nhiệt độ vượt 40 độ C như Tây Hiếu (Nghệ An) 40,3 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40,1 độ C, Đồng Hới 40,2 độ C; độ ẩm không khí tại những nơi này chỉ khoảng 35-40%.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn dự báo, ngày 7-4, các khu vực trên tiếp tục nắng nóng với nền nhiệt tương đương hoặc cao hơn ngày 6-4. Trung bộ và Tây Bắc bộ phổ biến 37-39 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C. Đông Bắc bộ và Hà Nội bắt đầu xuất hiện nắng nóng với 35-37 độ C. Tây Nguyên và Nam bộ duy trì mức nhiệt 35-37 độ C.

Đây là cao điểm của đợt nắng nóng với đặc điểm kéo dài từ sáng đến chiều tối, không chỉ tập trung vào buổi trưa. Hình thế gây nóng chủ yếu do vùng áp thấp kết hợp hiệu ứng phơn (gió Tây Nam khô nóng), khiến nắng nóng khô, độ ẩm thấp.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong 1-2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục duy trì với cường độ tương tự hiện nay, ít khả năng xuất hiện dông nhiệt (mưa) trên diện rộng để giảm nhiệt. Nếu có mưa chỉ xảy ra cục bộ, lượng không đáng kể.

Cùng với nắng nóng, nguy cơ cháy rừng và khô hạn cục bộ tăng cao, đặc biệt tại Trung bộ và Tây Nguyên. Nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ đo trong lều khí tượng khoảng 2-4 độ C.

Tin liên quan
PHÚC HẬU

