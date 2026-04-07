Nắng nóng 39-40 độ C, cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Chiều 7-4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng, nhiều khu vực đạt ngưỡng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, trong đó một số điểm gần hoặc chạm mức 40 độ C.

Một vụ cháy rừng tại tỉnh Tuyên Quang vào năm 2025

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, số liệu quan trắc lúc 13 giờ cho thấy, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, nhiều nơi trên 39 độ C. Một số điểm đo được mức rất cao như Tây Hiếu (Nghệ An) 40,2 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,9 độ C. Độ ẩm rất thấp, phổ biến 35-40%.

Tây Bắc bộ cũng ghi nhận nắng nóng gay gắt với nhiều điểm trên 38-39 độ C. Trong khi đó, đồng bằng Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%.

Cơ quan khí tượng đánh giá, đợt nắng nóng này có đặc điểm khô, độ ẩm thấp, thời gian nắng kéo dài từ sáng đến chiều tối. Nhiệt độ ngoài trời tại khu vực đô thị và bề mặt hấp thụ nhiệt có thể cao hơn số liệu đo trong lều khí tượng.

Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục duy trì, trong đó khu vực Trung bộ có thể còn xuất hiện nhiều điểm trên 40 độ C. Ít khả năng xuất hiện mưa dông trên diện rộng để giảm nhiệt.

Trước thông tin cảnh báo nắng nóng gia tăng và kéo dài nhiều ngày trên phạm vi cả nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương chỉ đạo UBND cấp xã và lực lượng chức năng thực hiện đầy đủ trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn nắng nóng kéo dài.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS và các công nghệ hiện đại trong công tác phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý cháy rừng.

Các địa phương hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn trong rừng và gần rừng, kiểm soát chặt các hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì có nguy cơ gây cháy.

Khi xảy ra cháy rừng, các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để dập lửa, hạn chế thấp nhất thiệt hại; đồng thời tổ chức khắc phục, phục hồi diện tích rừng bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng có trách nhiệm điều tra nguyên nhân, xác định đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định.

PHÚC VĂN