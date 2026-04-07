Tiếp sức thanh niên, sinh viên vượt khó

Với sự kết nối của Đoàn thanh niên các phường, xã TPHCM, nhiều bạn thanh niên, sinh viên học sinh đã tiếp cận với nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) để đầu tư sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống cũng như viết tiếp giấc mơ trên con đường cắp sách đến trường.

Tiếp vốn, thêm động lực

Tháng 9 năm ngoái, khi đang loay hoay tìm kiếm nguồn vốn vay để đầu tư mở quán cà phê sáng, bạn Nguyễn Thị Minh Thư (khu phố 23, phường Thới An) được các bạn đoàn viên của Chi đoàn khu phố giới thiệu tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH. Thư nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ gửi lên Đoàn phường để được thẩm định vay vốn.

Bạn Nguyễn Thị Minh Thư (khu phố 23, phường Thới An) từ vốn vay đã mở quán bán cà phê. Ảnh: Thanh Dung

“Từ lúc làm hồ sơ đến khi được giải ngân chỉ mất một tháng, thủ tục khá nhanh gọn. Tôi nhận được khoản vay 100 triệu đồng, trong thời hạn 5 năm với lãi suất 7,9%/năm”, Minh Thư hào hứng chia sẻ. Từ vốn vay này, Thư đã nhanh chóng đầu tư máy móc, bàn ghế, ly tách và khai trương quán cà phê sáng. Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, với lượng khách ổn định, trung bình mỗi ngày quán cà phê có doanh thu khoảng 400.000 đồng. Một mức thu nhập được Thư đánh giá là khá ổn, vì chỉ mất vài tiếng buổi sáng, thời gian còn lại trong ngày chị vẫn có thể chăm sóc con nhỏ và làm các công việc khác.

Cũng được giới thiệu vay vốn thông qua Chi đoàn khu phố, bạn Ngô Trường Thịnh (khu phố 36, phường Trung Mỹ Tây) đã tiếp cận được khoản vay 100 triệu đồng, với thời hạn 5 năm, từ thời điểm tháng 9-2025. Khoản vay này đã được Thịnh đầu tư mua một dàn máy tính chất lượng để phục vụ cho công việc lập trình cũng như học chuyên ngành công nghệ phần mềm. “Khi làm hồ sơ vay vốn, tôi đã được các anh chị bên Đoàn phường hướng dẫn rất tận tình nên hồ sơ hoàn thiện nhanh, vốn vay được tiếp cận sớm”, Thịnh cho biết.

Sớm biết chương trình từ năm 2021, bạn Nguyễn Thanh Long (khu phố 32, phường Trung Mỹ Tây) đã hai lần vay vốn từ Ngân hàng CSXH. Lần thứ nhất vào năm 2021, lần hai vào năm 2024, mỗi lần vay khoản tiền 50 triệu đồng với thời hạn 2 năm. Số tiền vay này được Long đầu tư mua máy hàn, máy cắt, sắt, thép, que hàn để phục vụ công việc sửa chữa, làm cửa sắt. Nghe Long được vay vốn, bạn Nguyễn Thị Vinh ngụ cùng khu phố cũng đã làm hồ sơ vay 100 triệu đồng mua thêm thiết bị phục vụ việc sửa chữa điện công nghiệp của gia đình.

Đồng hành khởi nghiệp

Chia sẻ cùng Báo SGGP, bạn Nguyễn Thanh Liêm, Đoàn phường Trung Mỹ Tây, phụ trách chương trình, cho biết, chương trình hỗ trợ nguồn vay từ Ngân hàng CSXH để giải quyết việc làm cho thanh niên, hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên đã có từ trước đây. Song từ thời điểm 1-7-2025, ngoài việc tiếp tục quản lý các khoản vay cũ, Đoàn phường đẩy mạnh hơn nữa việc giới thiệu rộng rãi chương trình đến các bạn đoàn viên, sinh viên.

Theo ông Trần Văn Tiên, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH TPHCM, năm 2026, dự kiến nguồn vốn bổ sung để thực hiện cho vay đối với người lao động nói chung và thanh niên nói riêng vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn thành phố khoảng 1.900 tỷ đồng; nguồn vốn để cho vay học sinh, sinh viên sẽ phân bổ trên 300 tỷ đồng. Theo ước tính, nguồn vốn tín dụng này trong năm nay sẽ giúp tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 8.000 thanh niên; giúp hơn 6.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, trong đó có hơn 400 học sinh, sinh viên vay vốn theo học các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học).

Ngoài kênh thông tin trực tiếp đến khu phố, Đoàn phường còn tổ chức các phiên livestream giới thiệu chương trình trên Fanpage của Đoàn phường để nhiều đoàn viên, sinh viên có thể biết tới hơn. “Vay vốn giải quyết việc làm, trước đây thanh niên được vay tối đa 100 triệu đồng, với lãi suất 7,92%/năm, nhưng nay được tăng lên tối đa 200 triệu đồng. Với các bạn học sinh, sinh viên thì được hỗ trợ khoản vay không quá 160 triệu đồng với lãi suất 6,24%. Ngoài ra, hiện nay các bạn sinh viên học lên cao học hoặc học các ngành khoa học kỹ thuật thì có thể vay vốn lên tới 800 triệu đồng”, Thanh Liêm cho biết. Theo thống kê từ 1-7-2025 đến nay, Đoàn phường đã giải ngân hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ các bạn đoàn viên, thanh niên giải quyết việc làm, vay vốn đi học.

Nói về quy trình tiếp cận vốn vay, bạn Lường Thế Anh, Phó Bí thư Đoàn phường Thới An, cho biết, các khu phố là kênh giới thiệu nguồn vốn vay cho thanh niên, sinh viên. Đồng thời, khu phố cũng là kênh xác nhận hồ sơ bước đầu, sau đó chuyển lên Đoàn phường để thẩm định, nếu kết quả đúng thì sẽ kết hợp cùng Ngân hàng CSXH giải ngân nguồn vốn. “Hiện nay nguồn vốn vay giải ngân nhanh, lãi suất ổn định, thanh niên vay không cần thế chấp nên đã mang đến cơ hội ổn định đời sống cho nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường”, Thế Anh chia sẻ. Trong quý 1-2026, số vốn giải ngân hỗ trợ thanh niên giải quyết việc làm gần 1,8 tỷ đồng; học sinh, sinh viên vay đi học khoảng 150 triệu đồng.

THANH DUNG