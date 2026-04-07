Phát hiện và cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các đơn vị đang mở rộng phạm vi tìm kiếm và phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ vừa được cất bốc tại nghĩa trang theo đúng quy định.

Ngày 7-4, Đội quy tập 589, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tổ chức khảo sát, xác minh và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sĩ thứ nhất được tìm thấy cùng các di vật gồm: 10 cúc áo quân phục; 22 chiếc đinh; 1 đoạn nhỏ dây cao su. Hài cốt thứ hai được tìm thấy cùng di vật kèm theo gồm: 1 dây dù, 1 võng, 6 cúc áo bộ đội, 1 dây điện thông tin, 14 cái đinh.

Tìm kiếm và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị

Xác định đây là 2 hài cốt liệt sĩ đã được đồng đội an táng chu đáo trong thời chiến, Đội quy tập 589 tiến hành cất bốc, thực hiện các nghi thức theo quy định và được đưa về vị trí tập kết để thực hiện các nghi lễ.

Trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để xét nghiệm ADN, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại nghĩa trang theo đúng quy định của Quân đội và Nhà nước.

* Cùng ngày, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, đơn vị này vừa phát hiện và cất bốc hài cốt liệt sĩ thứ 6 tại khu vực rừng Khe Núi Chà Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

6 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm dưới lớp đất sâu từ 1,5-1,6m, kèm theo nhiều di vật còn nhận dạng tốt như tăng nguyên tấm, vải dù, túi tử sĩ, cúc áo và một lọ thủy tinh chứa thông tin.

Cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng Khe Núi Chà Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ về Khu văn hóa tâm linh tại thị trấn Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị để chăm sóc, hương khói, bảo quản và tiến hành các thủ tục xác minh thông tin. Đồng thời, tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực xung quanh.

VĂN THẮNG - HOÀNG CUỐI