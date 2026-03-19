Đan Mạch mong muốn hợp tác với TPHCM trong lĩnh vực y tế

Chiều 19-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đã tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz, cùng đại diện Công ty Novo Nordisk đến thăm và làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Đan Mạch và cá nhân Ngài Đại sứ trong việc kết nối TPHCM với các đối tác Đan Mạch, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

Thông tin về định hướng phát triển, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, TPHCM đang tập trung xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng thời triển khai các chương trình phát triển bền vững gắn với nâng cao chất lượng sống và chăm sóc sức khỏe người dân. Trong đó, sáng kiến “Cities for Better Health” của Novo Nordisk được đánh giá phù hợp với định hướng của thành phố, hướng đến phòng ngừa bệnh tật, nâng cao thể chất và chất lượng sức khỏe người dân thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị phía Đan Mạch, trong đó có Công ty Novo Nordisk, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật, nhất là trong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, béo phì…những vấn đề đang gia tăng tại các đô thị lớn.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz (bên phải) và Tổng Giám đốc Novo Nordisk Erik Wiebols (giữa) tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy cũng bày tỏ vui mừng trước việc Đan Mạch quyết định thành lập Tổng Lãnh sự quán tại TPHCM, tin tưởng sự hiện diện này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Novo Nordisk Erik Wiebols cho biết doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác với TPHCM để triển khai các chương trình phù hợp thực tiễn. Công ty xem TPHCM là đối tác chiến lược lâu dài, không chỉ cung cấp các giải pháp điều trị tiên tiến mà còn hướng tới xây dựng các mô hình y tế bền vững nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Phía Đan Mạch cam kết đồng hành lâu dài, hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật, chuyển đổi số trong quản lý y tế, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và công nghệ nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế công bằng cho người dân.

Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết thúc buổi tiếp, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy khẳng định TPHCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến hợp tác được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống y tế bền vững và nâng cao chất lượng sức khỏe người dân.

