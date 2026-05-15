TPHCM trân trọng đóng góp của EU trong quá trình phát triển thành phố

Tối 15-5, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, tham dự và phát biểu tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm Ngày châu Âu 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lộc Hà gửi lời chúc mừng đến các đại sứ, tổng lãnh sự, cộng đồng doanh nghiệp các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và bạn bè châu Âu; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Tuyên bố Schuman năm 1950 trong việc đặt nền móng cho một cộng đồng hòa bình, thống nhất và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho biết, sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam - EU đã chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1-2026. Những thành quả thực chất từ Hiệp định EVFTA, với kim ngạch thương mại song phương đạt 76 tỷ USD năm 2025, là minh chứng cho sự gắn kết chặt chẽ về kinh tế giữa hai bên.

TPHCM trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Phái đoàn EU, các cơ quan đại diện các nước thành viên EU, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp EU trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển của thành phố nhiều thập niên qua.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tin tưởng, khi cam kết và tầm nhìn phát triển bền vững của EU kết hợp với tinh thần năng động, cởi mở, sáng tạo và khát vọng vươn lên của TPHCM, hai bên sẽ cùng tạo nên những dự án hợp tác không chỉ thành công về kinh tế, mà còn có giá trị đối với sự tiến bộ của cộng đồng.

Tại buổi lễ, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1-2026 là minh chứng cho cam kết chung của hai bên trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Việt Nam: trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh, EU sẽ luôn là đối tác tin cậy và ổn định của Việt Nam.

