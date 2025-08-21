Dàn nghệ sĩ “đội mưa” đến chúc mừng phim Mưa đỏ

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng thảm đỏ sự kiện công chiếu phim điện ảnh Mưa đỏ tại TPHCM tối 20-8 vẫn thu hút sự chú ý và tham gia của đông đảo các khách mời, nghệ sĩ, nhà làm phim phía Nam.

Buổi họp báo công chiếu phim điện ảnh Mưa đỏ tại TPHCM có sự tham gia của: đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9; cùng lãnh đạo chỉ huy Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM, Văn phòng đại diện các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khu vực phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng buổi ra mắt phim Mưa đỏ tại TPHCM. Ảnh: ĐPCC

Sau buổi ra mắt đầu tiên tại Hà Nội, đại diện nhà sản xuất Điện ảnh Quân đội nhân dân, diễn viên, ê-kip đoàn làm phim đã có mặt khá đầy đủ, gồm: nghệ sĩ Thân Thúy Hà, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Mai Thế Hiệp, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Lê Hoàng Long, Đình Khang, Trần Gia Huy, Yến Nhi, Lương Gia Huy, Lê Minh Thuấn.

Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim đã gửi lời chào và lời cảm ơn đến sự ủng hộ của các khách mời tại TPHCM.

Tại sự kiện, Đại tá Kiều Thanh Thúy nhấn mạnh, bộ phim ra đời là kết quả của một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, sáng tạo, với sự tham gia nhiệt huyết của tập thể cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ và những người trực tiếp tham gia sản xuất.

Điện ảnh Quân đội nhân dân và toàn thể ê-kíp cũng ý thức rằng, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh, mà còn là cầu nối lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam đến đông đảo công chúng.

Ê-kíp đoàn phim có mặt tại buổi ra mắt tại TPHCM tối 20-8. Ảnh: ĐPCC

Mưa đỏ (kịch bản: nhà văn Chu Lai) được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng bảo vệ thành cổ Quảng Trị vào năm 1972. 81 ngày đêm ấy đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, là một minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Câu chuyện trong phim không chỉ tái hiện những trang sử bi tráng tại thành cổ Quảng Trị, còn khắc họa tinh thần kiên cường, ý chí sẵn sàng hy sinh của thế hệ cha anh trong cuộc chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua lăng kính điện ảnh, bộ phim trở thành lời tri ân đầy xúc động, nối kết ký ức hào hùng với hiện tại, đồng thời thắp lên trong thế hệ hôm nay niềm tự hào, sự trân trọng và ý thức giữ gìn giá trị của hòa bình, độc lập và tự do - những điều đã được thế hệ đi trước đánh đổi bằng máu xương để có được.

Phim có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 21-8 trước khi chính thức khởi chiếu từ ngày 22-8.

Theo Box Office Vietnam, phim hiện có doanh thu vé đặt trước đạt gần 10 tỷ đồng – con số ấn tượng không chỉ với một bộ phim thuộc đề tài chiến tranh lịch sử cách mạng, mà còn với một tác phẩm điện ảnh Việt nói chung.

>>> Một số hình ảnh buổi ra mắt phim tại TPHCM. Ảnh: ĐPCC

Dàn diễn viên trong phim chụp hình cùng khách mời

Diễn viên Lê Phương đến chúc mừng đoàn phim

NSND Mỹ Uyên

NSƯT Kim Tuyến

Đạo diễn Lý Minh Thắng và đạo diễn Nguyễn Phương Điền

Diễn viên Thân Thúy Hà

Diễn viên Hứa Vĩ Văn

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật

Diễn viên Hiếu Nguyễn

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh

HẢI DUY