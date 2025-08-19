Khán giả nghẹt thở với bản tráng ca bi hùng 81 ngày đêm trong "Mưa đỏ"

Tối 18-8, tại rạp chiếu ở Hà Nội, khán phòng chật kín khán giả trong buổi công chiếu Mưa đỏ. Không chỉ có sự góp mặt của các nghệ sĩ, hoa hậu, mà đặc biệt còn có những cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sự hiện diện của họ khiến từng thước phim thêm phần thiêng liêng.

Các cựu chiến binh của Thành Cổ Quảng Trị năm xưa là khách mời đặc biệt của buổi chiếu đặc biệt phim Mưa đỏ

Được xây dựng dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, bộ phim tái hiện 81 ngày đêm ác liệt, nơi “máu xương đổ xuống, đất trời lưu danh”. Với hai tiếng đồng hồ, Mưa đỏ đưa người xem đi từ căng thẳng, nghẹt thở trong khói lửa chiến tranh đến những phút giây lặng thinh vì tình đồng đội, tình yêu Tổ quốc.

Các nghệ sĩ tham dự Mưa đỏ chụp ảnh cùng khán giả trong suất chiếu đặc biệt

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người từng thành công với Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối chia sẻ: “Nếu làm một bộ phim bình thường cần nỗ lực một thì với chiến tranh và lịch sử, ê-kíp phải cố gắng gấp mười, thậm chí hơn. Thể loại này đòi hỏi trình độ cao nhất trong sản xuất. Tôi cũng làm phim chiến tranh, nhưng Mưa đỏ thực sự khó và quy mô hơn rất nhiều”.

Trong buổi chiếu ra mắt đặc biệt này Đạo diễn Đặng Thái Huyền tâm sự: “Theo đuổi dự án nhiều năm, tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cộng sự, đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội… Một mình đạo diễn không thể nào gánh vác tất cả. Thành công hôm nay là của cả tập thể”.

Mưa đỏ không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là bản tráng ca nhắc nhở mỗi chúng ta biết ơn và trân quý hòa bình hôm nay

Khán giả trong rạp đã lặng người nhiều lần trước những cảnh chiến trận bi tráng. Nhà văn - cựu binh Nguyễn Văn Thọ xúc động viết: “Hai tiếng đồng hồ, khán giả nghẹt thở vì nhiều trường đoạn công phu. Là người lính từng qua 11 năm trận mạc, tôi vẫn không nén nổi nước mắt khi cuộc chiến được tái hiện chân thực, không né tránh đau thương...”

Ê kíp đoàn phim Mưa đỏ giao lưu cùng khán giả

Đại tá Nguyễn Văn Hợi, cựu chiến binh Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, người đã chiến đấu những ngày đêm máu lửa ở Quảng Trị nghẹn ngào: “Phim đã làm sống lại 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm lại nơi ấy có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Thành cổ rộng 500m mỗi chiều mà tiểu đoàn chúng tôi hy sinh hơn 1.000 người. Cảm ơn đạo diễn đã thổi hồn vào Mưa đỏ để chúng tôi được sống lại những năm tháng ấy...”.

Sau buổi công chiếu Mưa đỏ tại Hà Nội, ca khúc “Nỗi đau giữa hòa bình”, nhạc phim chính do ca sĩ Hòa Minzy thể hiện đã vang lên, khiến cả khán phòng rưng rưng. Giai điệu da diết cùng ca từ sâu lắng như chạm vào trái tim mỗi người, gợi nhắc về những mất mát, hy sinh để đổi lấy hòa bình hôm nay. Không ít khán giả lặng lẽ lau nước mắt, còn các cựu binh xúc động như được sống lại tháng ngày chiến trận.

