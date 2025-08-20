Phim “Mưa đỏ “ giống như một chiến dịch, một trận đánh

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ, ê-kíp thực hiện không chỉ coi Mưa đỏ là một bộ phim, mà giống như một chiến dịch, một trận đánh, một nén tâm nhang để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước.

Chiều 20-8 tại TPHCM, ê-kíp đoàn phim Mưa đỏ đã có buổi chiếu ra mắt và giao lưu với giới truyền thông tại TPHCM.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng các diễn viên trong phim: Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Thân Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn... cùng có mặt tham gia buổi giao lưu.

Ê-kíp đoàn phim Mưa đỏ giao lưu với giới truyền thông chiều 20-8

Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, cho đến hiện tại khi bộ phim đã hoàn thành và ra mắt trước giới truyền thông, toàn thể anh em trong ê-kíp phim Mưa đỏ cũng như Điện ảnh quân đội không có gì để hối tiếc.

"Bởi vì chúng tôi đã tận hiến đến 200% sức lực của mình dành cho Mưa đỏ. Chúng tôi chưa bao giờ và cá nhân tôi ở cương vị là đạo diễn cũng chưa bao giờ thấy nản lòng cả. Chúng tôi không chỉ coi đây là một bộ phim, không chỉ coi đây là một dự án. Chúng tôi coi đây là một chiến dịch, một trận đánh, là một nén tâm nhang để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước để chúng tôi có được tất cả chúng ta có được nền hòa bình như ngày hôm nay", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Video: Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ về ý nghĩa, quá trình thực hiện Mưa đỏ

Chị cũng cho biết, thông điệp lớn nhất đoàn phim muốn gửi gắm là đất nước có phát triển hay không, có được vững bền hay không chính là sự hòa hợp, đoàn kết, chung tay của toàn dân tộc.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ không có bất cứ hối tiếc nào trong quá trình thực hiện

Theo tiết lộ của ê-kíp sản xuất, Mưa đỏ đã được ấp ủ, chỉnh sửa và đưa ra hội đồng duyệt cách đây hơn 10 năm. Trong đó, riêng kịch bản được nhà văn Chu Lai viết từ năm 2010.

Việc bộ phim được lựa chọn đưa vào sản xuất và ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời điểm rất phù hợp.

Quá trình chuẩn bị cho đến khi bộ phim hoàn thành mất tổng cộng 3 năm. Ê-kíp đã tiến hành đi lựa chọn bối cảnh tại 13 tỉnh, thành phố trước khi lựa chọn thị xã Quảng Trị làm bối cảnh chính, cách thành cổ Quảng Trị khoảng 4km. Toàn bộ phim trường được xây dựng trên diện tích 40ha. Trước đó 1 năm, ê-kíp đã tiến hành công tác rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên ê-kíp thừa nhận bộ phim mới chỉ tái hiện lại được một lát cắt của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

Các diễn viên thấy may mắn và tự hào khi được là một phần của bộ phim

Chia sẻ thêm về quá trình sản xuất, nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho biết một trong những thách thức lớn với ê-kíp là trong quá trình quay phim, suốt 2 tháng trời mưa tầm tã. Anh thừa nhận, có những giai đoạn bản thân đã rơi vào tuyệt vọng vì áp lực phải hoàn thành bộ phim kịp ra mắt dịp 2-9.

Phim bấm máy vào ngày 2-11-2024 và hoàn thành những cảnh quay cuối cùng vào ngày 20-1-2025 trước khi tiến hành hậu kỳ trong thời gian vô cùng gấp rút.

Chia sẻ tại sự kiện, Đỗ Nhật Hoàng - người đảm nhận vai chính trong phim cho biết, là những người sinh ra trong thời bình, dù đã có nhiều cố gắng tìm hiểu nhưng vẫn rất khó để hiểu hết được những khó khăn, gian khổ, sự tận hiến của các thế hệ cha ông.

Đỗ Nhật Hoàng, người đảm nhận vai nam chính trong Mưa đỏ

Diễn viên Hứa Vĩ Văn cũng thừa nhận toàn bộ diễn viên trong phim khi đóng phim không coi mình là một diễn viên, mà với tư cách là một công dân Việt Nam nhập ngũ để làm nhiệm vụ của mình, cống hiến một phần nào đó cho bộ phim.

Phim Mưa đỏ sẽ có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 21-8 trước khi chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 22-8.

Phim được gắn nhãn T13 - dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên.

VĂN TUẤN