Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM: Đảm bảo lãnh đạo vận hành thông suốt của các cơ quan chuyên trách

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Sự kiện không chỉ đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Đảng bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ các cơ quan Đảng của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mà còn là dịp để nhìn lại những nỗ lực, thành quả đạt được và định hình phương hướng phát triển trong bối cảnh thành phố, đất nước đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đại hội lần này là cơ hội để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM phát huy trí tuệ, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố mang tên Bác.

Những dấu ấn nổi bật từ nền tảng vững chắc

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ đã chủ động kiện toàn bộ máy, ban hành các quy chế làm việc, đảm bảo sự vận hành thông suốt của các cơ quan chuyên trách. Nhiều chương trình công tác trọng tâm, đặc biệt là việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đã được triển khai hiệu quả, góp phần tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc của từng cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Đoàn công tác Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM thăm và tặng quà ông Lê Công Diễu (thương binh hạng 2/4), ngụ ấp 6, xã Phú Giáo, TPHCM

Đảng bộ đã lãnh đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, kiện toàn cấp ủy, phát triển đảng viên mới, đặc biệt là đối với những người trẻ, có năng lực. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tăng cường, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, người lao động, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Nhận diện thách thức và bài học kinh nghiệm

Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại. Là một đảng bộ mới, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phối hợp công tác, đầu tư cơ sở vật chất và dữ liệu cán bộ, đảng viên còn gặp không ít khó khăn. Áp lực giảm biên chế, thiếu cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách, cùng với sự lúng túng ban đầu trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo mô hình mới… là những thách thức không nhỏ.

Từ thực tiễn đó, Đảng bộ đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu: sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy là yếu tố then chốt; việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, chủ động nghiên cứu của đội ngũ cán bộ chuyên trách tham mưu, giúp việc là cần thiết. Các cấp ủy cơ sở phải bám sát sự lãnh đạo, chủ động báo cáo khó khăn. Đặc biệt, việc công khai, minh bạch trong mọi hoạt động, nhất là công tác cán bộ và tài chính, là yếu tố quan trọng để tiếp tục phát huy sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Mục tiêu và giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ 2025-2030

Hướng tới nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM đặt mục tiêu tổng quát là “Tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng Đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Đảng; góp phần tích cực thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm xây dựng cụ thể các kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các chương trình, kế hoạch của cấp trên phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, nhất là quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ. Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Hôm nay, ngày 19-8, tại Hội trường Bộ Tư lệnh TPHCM, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội diễn ra trong hai ngày, ngày 19-8 diễn ra phiên trù bị; phiên chính thức được tổ chức vào lúc 7 giờ 15 ngày 20-8. Đại hội có sự tham dự của 283 đảng viên đại diện cho 6.454 đảng viên thuộc 22 chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Quan tâm phát triển đảng viên mới, đặc biệt là nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học công nghệ, công nhân, trí thức. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu về chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phối hợp, giải quyết các thông tin phản ánh liên quan đến suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành kiểm tra Đảng. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đặc biệt là các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ chủ động trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao. Không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua và có nhiều giải pháp quan tâm, chăm lo, cải thiện môi trường làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và quyết tâm cao, tin tưởng rằng Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ 2025-2030, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của TPHCM, xứng đáng với sự tin cậy của Ban Thường vụ Thành ủy và của nhân dân thành phố.

NGUYỄN KHOA HẢI, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM