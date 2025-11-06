Trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2025 đến các đảng viên

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đến dự và trao Huy hiệu Đảng tại phường Hạnh Thông.
Đợt này, toàn Đảng bộ phường Hạnh Thông có 50 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng 70 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Văn Hồng Ngọc bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp công sức, trí tuệ của các đồng chí đảng viên; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh.
* Sáng 6-11, Đảng ủy phường Phú Nhuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11.
Tham dự có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.
Đợt này, Đảng bộ phường Phú Nhuận có 24 đồng chí nhận Huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Đồng chí Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận phát biểu chia sẻ, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến không ngừng cho sự nghiệp cách mạng của các đảng viên.
“Các đồng chí là tấm gương sáng ngời về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần kiên trung và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, là niềm tự hào và là điểm tựa tinh thần cho các thế hệ đảng viên trẻ noi theo”, Bí thư Đảng ủy phường Phú Nhuận khẳng định.
* Cùng ngày, Đảng ủy phường Cầu Kiệu tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và trao tặng Huy hiệu Đảng.
Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM dự và trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên.
Đợt này, Đảng bộ phường Cầu Kiệu có 30 đồng chí nhận Huy hiệu 70, 65, 60, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 13 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu Trần Thu Hà cho biết, dù mới đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được hơn 4 tháng, nhưng phường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt trong xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Theo đồng chí Trần Thu Hà, mỗi đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng là những chứng nhân lịch sử, tấm gương sáng ngời về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần cống hiến không mệt mỏi.
* Cùng ngày 6-11, Đảng ủy phường Phú Định đã trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên.
Đợt này, Đảng bộ phường Phú Định có 27 đồng chí nhận Huy hiệu 70, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí.