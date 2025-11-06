Trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2025 đến các đảng viên

Ngày 6-11, Đảng ủy các phường Hạnh Thông, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Định đã tổ chức kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2025), trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đến dự và trao Huy hiệu Đảng tại phường Hạnh Thông.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường (thứ 3 từ trái qua) cùng các đại biểu tham dự buổi lễ

Đợt này, toàn Đảng bộ phường Hạnh Thông có 50 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng 70 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạnh Thông phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Văn Hồng Ngọc bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp công sức, trí tuệ của các đồng chí đảng viên; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Tiến Luyến

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo phường Hạnh Thông trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng chính quyền địa phương trao tặng Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng các đảng viên

* Sáng 6-11, Đảng ủy phường Phú Nhuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11.

Tham dự có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đến đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phú Nhuận

Đợt này, Đảng bộ phường Phú Nhuận có 24 đồng chí nhận Huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Nhuận chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Đồng chí Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận phát biểu chia sẻ, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến không ngừng cho sự nghiệp cách mạng của các đảng viên.

Đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phú Nhuận nhận Huy hiệu Đảng

“Các đồng chí là tấm gương sáng ngời về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần kiên trung và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, là niềm tự hào và là điểm tựa tinh thần cho các thế hệ đảng viên trẻ noi theo”, Bí thư Đảng ủy phường Phú Nhuận khẳng định.

* Cùng ngày, Đảng ủy phường Cầu Kiệu tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến đảng viên thuộc Đảng bộ phường Cầu Kiệu

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM dự và trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ phường Cầu Kiệu có 30 đồng chí nhận Huy hiệu 70, 65, 60, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 13 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu Trần Thu Hà chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Kiệu Nguyễn Thị Kiều Nhi chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu Trần Thu Hà cho biết, dù mới đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được hơn 4 tháng, nhưng phường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt trong xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đảng viên thuộc Đảng bộ phường Cầu Kiệu trong ngày nhận Huy hiệu Đảng

Theo đồng chí Trần Thu Hà, mỗi đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng là những chứng nhân lịch sử, tấm gương sáng ngời về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần cống hiến không mệt mỏi.

Đảng viên thuộc Đảng bộ phường Cầu Kiệu trong ngày nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2025

* Cùng ngày 6-11, Đảng ủy phường Phú Định đã trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Định Phạm Ngọc Muôn chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phú Định nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2025

Đợt này, Đảng bộ phường Phú Định có 27 đồng chí nhận Huy hiệu 70, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí.

Các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phú Định nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2025

MẠNH THẮNG - THÁI PHƯƠNG