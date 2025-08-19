Hình thành sản phẩm du lịch mới mang đậm dấu ấn Hóc Môn trong lòng TPHCM

Với lợi thế có nhiều công trình văn hóa, lịch sử, tâm linh đa dạng trên địa bàn, đồng chí Võ Văn Minh kỳ vọng xã Hóc Môn sẽ có các sản phẩm du lịch mới mang đậm dấu ấn Hóc Môn trong lòng TPHCM.

Ngày 19-8, Đảng bộ xã Hóc Môn tổ chức Đại hội đại biểu lần I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Võ Văn Minh tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh cho biết, thời gian tới, xã sẽ có nhiều dự án, công trình được triển khai, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Trong nhiệm kỳ mới, xã Hóc Môn phấn đấu tổ chức đào tạo nghề cho hơn 2.000 lao động; tạo việc làm mới cho 5.800 người trở lên. Xã cũng đặt ra các nhóm công trình trọng điểm như bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ mở rộng Quốc lộ 22 qua xã Hóc Môn; bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng đường dọc Kênh Xáng. Xã cũng sẽ nâng cấp và mở rộng nhiều tuyến đường; xây mới nhiều trường học, công viên.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ xã Hóc Môn nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Hóc Môn đề ra 3 chương trình trọng điểm: Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và nhân dân; di dời nhà ở ven kênh, rạch; vận động người dân đồng thuận nâng cấp mở rộng 15 tuyến hẻm.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Minh đánh giá cao các chương trình, đề án trọng điểm xã Hóc Môn đã xác định.

Đồng chí nhận xét, xã Hóc Môn nằm gần các đô thị năng động, hiện đại, có các tuyến giao thông kết nối liên vùng cùng với đội ngũ lãnh đạo năng động, nhiệt huyết. Song, xã cũng còn khó khăn, thách thức trên chặng đường phát triển, do cơ cấu kinh tế vẫn mang tính chất manh mún, nhỏ lẻ, không có các dự án lớn tạo sự lan tỏa. Cơ sở hạ tầng xã hội và hệ thống giao thông đô thị ở xã chưa được đầu tư hoàn chỉnh, bộ mặt đô thị chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo

Do đó, xã cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn trong thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Tiếp tục củng cố niềm tin, khát vọng vươn lên và hành động mạnh mẽ của kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới; khơi dậy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, tạo đột phá mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp.

Xã cũng cần bổ sung thêm nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai các quy hoạch trên địa bàn đảm bảo rõ danh mục các dự án, công trình để triển khai trong từng giai đoạn, tối ưu trong sử dụng các nguồn lực.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Minh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóc Môn nhiệm kỳ 2025-2030

Dự báo xã Hóc Môn sẽ hình thành thị trường bất động sản sôi động trong tương lai, đồng chí yêu cầu xã phải kết hợp vừa cải tạo, chỉnh trang, tăng không gian xanh cho đô thị hiện hữu, vừa phát triển đô thị mới theo hướng văn minh, hiện đại theo mô hình phát triển giao thông công cộng (TOD) gắn với quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm hài hòa, thống nhất với phát triển chung của thành phố. Đồng thời phải quản lý chặt chẽ quá trình phát triển đô thị, các quỹ đất theo quy hoạch và tăng cường quản lý trật tự xây dựng; chủ động phối hợp với thành phố thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Xã Hóc Môn có dân số đông, thành phần dân cư đa dạng, chủ yếu là công nhân lao động. Đồng chí Võ Văn Minh lưu ý xã Hóc Môn đặc biệt quan tâm phát triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, giới thiệu việc làm, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Xã cũng cần phát huy lợi thế có nhiều công trình văn hóa, lịch sử, tâm linh đa dạng trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan của thành phố kêu gọi đầu tư hình thành các sản phẩm du lịch mới mang đậm dấu ấn Hóc Môn trong lòng TPHCM.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóc Môn nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí đã ra mắt. Đồng chí Lê Thị Ngọc Thanh làm Bí thư Đảng ủy xã.

THU HƯỜNG