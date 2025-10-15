Đảng viên ngành giáo dục TPHCM: Niềm tin và trách nhiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về đạo đức không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là danh dự, là lý tưởng sống của mỗi đảng viên. Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục TPHCM, với vai trò trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho mai sau, có vị trí đặc biệt trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hệ trọng này.

Lan tỏa văn hóa liêm chính, đạo đức nghề nghiệp

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của thành phố mang tên Bác.

Ngành giáo dục TPHCM, với vai trò trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho mai sau, có vị trí đặc biệt trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức. Đội ngũ đảng viên trong ngành giáo dục gồm cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và đảng viên là sinh viên học sinh, chính là lực lượng tiên phong trong việc lan tỏa văn hóa liêm chính, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần nêu gương.

Chi bộ Sinh viên 2, Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức lễ kết nạp Đảng cho sinh viên. Ảnh: Hoàng Hùng

Để ngành giáo dục thành phố có thể phát huy vai trò nòng cốt và đóng góp thiết thực, nhiệm vụ trước tiên cần tập trung là xây dựng và nhân rộng môi trường giáo dục liêm chính, nhân văn, trách nhiệm, sáng tạo, hiện đại gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ Quy định số 144-QĐ/TW của Ban Bí thư về “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ”.

Đây là hai văn bản có ý nghĩa định hướng sâu sắc, giúp ngành giáo dục thành phố xây dựng môi trường học đường chuẩn mực, văn minh, giàu tính nhân văn; đồng thời, hình thành đội ngũ nhà giáo và sinh viên là đảng viên mẫu mực về đạo đức, lối sống, góp phần làm lan tỏa giá trị tốt đẹp của người đảng viên.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục TPHCM nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử và liêm chính trong trường học, xem đây là một nội dung bắt buộc trong công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ, đảng viên. Tăng cường cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, hệ thống dữ liệu quản lý giáo dục minh bạch, góp phần phòng ngừa tiêu cực, giữ vững niềm tin xã hội đối với ngành giáo dục thành phố.

Chi bộ gương mẫu - nhà giáo nêu gương

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ sở giáo dục, ngành giáo dục TPHCM cần tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyên đề cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy các trường học, tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, công tác tư tưởng và giáo dục chính trị trong môi trường giáo dục. Đồng thời, triển khai mô hình Chi bộ gương mẫu - Nhà giáo nêu gương, trong đó đảng viên giữ vai trò nòng cốt lan tỏa đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tận tụy và trách nhiệm xã hội; tăng cường cơ chế phối hợp giữa cấp ủy - ban giám hiệu - công đoàn - đoàn thanh niên - hội sinh viên trong giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Đặc biệt chú trọng chăm lo, phát triển và sử dụng đội ngũ đảng viên trẻ, sinh viên ưu tú. Cụ thể, tăng cường các chương trình rèn luyện thực tế, hoạt động xã hội, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số dành cho sinh viên đảng viên, giúp họ phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Xây dựng mạng lưới đảng viên trẻ TPHCM, kết nối giữa sinh viên các trường đại học - cao đẳng và các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương nhằm phát huy năng lực cống hiến, tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cho Đảng bộ Thành phố.

Song song đó, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục chính trị tư tưởng và lan tỏa gương sáng đảng viên trong ngành giáo dục. Ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội trong tuyên truyền xây dựng Đảng, lan tỏa thông điệp “Đạo đức - Liêm chính - Trách nhiệm - Sáng tạo” trong cộng đồng giáo dục thành phố. Chú trọng tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề về đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, văn hóa liêm chính trong giáo dục, gắn kết giữa lý luận với thực tiễn.

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đảng viên ngành giáo dục - từ đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đến đảng viên là sinh viên, học sinh - đều chung một niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng và một khát vọng cống hiến vì tương lai thành phố mang tên Bác. Khi mỗi cán bộ, đảng viên ngành giáo dục đều giữ trọn văn hóa liêm chính - tinh thần nêu gương - ý chí tu dưỡng, thì sự nghiệp “trồng người” của thành phố sẽ ngày càng tỏa sáng, góp phần dựng xây một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng vị thế đầu tàu của cả nước.

TS BÙI THỊ NGỌC TRANG - Giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM