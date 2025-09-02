Doanh thu du lịch Đà Nẵng, Huế tăng mạnh dịp lễ 2-9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 dài ngày, cùng điều kiện thời tiết thuận lợi, khách du lịch đến Đà Nẵng và Huế tham quan, trải nghiệm tăng cao.

Chiều 2-9, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch Huế cho biết, du khách đến Huế ước đạt 196.000 lượt (tăng 50,8% so với cùng kỳ 2024). Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 310 tỷ đồng (tăng 134,8% so với cùng kỳ).

Khách lưu trú ước đạt 92.000 lượt (tăng 41,5% so với dịp lễ 2-9-2024), trong đó có khoảng 23.000 lượt khách quốc tế (tăng 43,8% so với dịp lễ 2-9-2024).

Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 72% (các ngày 31-8, ngày 1 và 2-9). Công suất phòng của nhiều cơ sở lưu trú đạt hơn 85%.

Khách tham quan Đại nội Huế trong sáng 2-9. Nguồn: VĂN THẮNG

Cùng ngày, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ đạt hơn 620.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 168.000 lượt, tăng 49%; khách nội địa ước đạt hơn 452.000 lượt, tăng 17%. Tổng thu du lịch đạt hơn 2,2 ngàn tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Người dân, du khách đến tham quan bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân, du khách đến tham quan bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 55-60%, trong đó công suất khối 4-5 sao và tương đương đạt 65-70%. Nhiều khách sạn 4-5 sao ở địa bàn phường An Hải, phường Ngũ Hành Sơn, phường Hội An Đông, Hội An đạt công suất trên 80%.

Từ ngày 29-8 đến 2-9, tổng chuyến bay đến sân bay Đà Nẵng (số liệu cập nhật 1-9) là 687 chuyến. Tần suất trung bình 137 chuyến/ngày (tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2024). Tổng chuyến bay đến sân bay Chu Lai là 34 chuyến nội địa, tương đương cùng kỳ năm 2024.

Theo thống kê, lượng khách nội địa chiếm đến 80% lượng khách đến Bà Nà

Điểm nhấn tại Bà Nà là Quảng trường Vĩnh Cửu được trang hoàng rực rỡ với gần 10 tấn bí ngô tươi, tạo nên khung cảnh mùa thu vàng vô cùng ấn tượng

Một số khu điểm du lịch đón lượng khách lớn trong 4 ngày nghỉ lễ như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Mikazuki, Công viên nước 365 VinWonders Nam Hội An, Khu phố cổ Hội An,…

Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh TP Đà Nẵng tổ chức 21 buổi chiếu phim lưu động và tại Rạp Lê Độ thu hút hơn 1.600 lượt người xem. Trong đó, bộ phim Mưa đỏ từ ngày 22-8 đến 1-9 đã chiếu được 12 buổi thu hút 807 lượt người xem.

XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG