Du lịch Đồng Tháp, Tây Ninh sôi động dịp lễ 2-9: doanh thu hàng trăm tỷ đồng

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp đã tổ chức các chương trình tham quan, sản phẩm du lịch hấp dẫn, làng nghề truyền thống… đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, ăn uống và mua sắm.

Du khách đi thuyền trên sông Tiền (Đồng Tháp) trong dịp lễ 2-9 này

Tại Đồng Tháp, một số điểm đến thu hút đông du khách như: Khu du lịch cù lao Thới Sơn, Khu du lịch biển Tân Thành, Khu du lịch Xẻo Quýt, Khu du lịch Tràm Chim, Khu du lịch văn hóa Phương Nam, Khu di tích Gò Tháp, Bảo tàng tỉnh, Trại rắn Đồng Tâm, Làng cổ Đông Hòa Hiệp, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác…

Theo ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp, kỳ nghỉ lễ năm nay, Đồng Tháp có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-8 đến ngày 2-9), tỉnh Đồng Tháp đã đón và phục vụ được 108.550 lượt khách du lịch, tăng 5,8% so cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế 5.657 lượt, tăng 9,8% so cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt 38,8 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 60 - 70%.

Du khách tham quan cù lao Thới Sơn trong dịp lễ 2-9

Còn tại Tây Ninh, những điểm đến thu hút đông đảo du khách trong dịp lễ này như: Khu du lịch núi Bà Đen, Làng nổi Tân Lập, Vườn thú Mỹ Quỳnh, KDL Happy land...

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ, lượng du khách thăm quan các khu, điểm du lịch ở Tây Ninh ước đạt 152.00 lượt khách tăng 27,8% so cùng kỳ. Tổng số tiền thu từ khách du lịch ước đạt 117,4 tỷ đồng, tăng 44,7% so cùng kỳ. Công suất phòng bình quân ước đạt 70-75%.

Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi sáp nhập, ngành du lịch tỉnh đã tổ chức tour du lịch nội tỉnh đầu tiên với chủ đề “Tây Ninh trải nghiệm Tây Ninh”. Thông qua chương trình, ngành du lịch tỉnh nhà sẽ tạo thêm sức hút cho người dân Tây Ninh khám phá và trải nghiệm điểm đến đặc trưng của tỉnh, khuyến khích mọi người dân cùng lan tỏa, quảng bá tiềm năng du lịch và gìn giữ giá trị văn hóa của địa phương.

Dịp lễ này, hàng trăm lượt du khách đã trải nghiệm, khám phá những điểm du lịch mới thông qua chương trình tour mới sau khi sáp nhập tỉnh.

Ngành du lịch tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tour du lịch nội tỉnh đầu tiên với chủ đề “Tây Ninh trải nghiệm Tây Ninh” thu hút đông đảo du khách trong dịp lễ này

NGỌC PHÚC