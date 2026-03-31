Ngày 31-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 525/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030.

Chương trình phấn đấu đến năm 2030, đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên toàn quốc, trong đó tối thiểu 25% học viên là nữ.

Đối tượng thụ hưởng là các học viên đến từ doanh nghiệp, công ty thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Học viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo theo hình thức trực tiếp, hình thức trực tuyến (qua công cụ trực tuyến có sẵn hoặc qua Hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning) hoặc hình thức kết hợp (kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến) với nội dung đào tạo phù hợp; học viên được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

Các khóa đào tạo giám đốc điều hành bao gồm: khóa đào tạo lãnh đạo cấp chiến lược; khóa đào tạo giám đốc điều hành; khóa đào tạo giám đốc chuyên môn; khóa đào tạo quản trị kinh doanh thực chiến; khóa đào tạo lãnh đạo kế cận.

Thời gian đào tạo: 30-90 ngày (tùy khóa).

Học viên hoàn thành khóa đào tạo được cơ quan hỗ trợ lựa chọn tham gia các chương trình hỗ trợ: Chương trình phòng thí nghiệm lãnh đạo (CEO Lab); chương trình sẵn sàng CEO; chương trình trò chuyện doanh nhân (CEO Talk).

Nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ thực hiện chương trình: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách. Chính phủ khuyến khích sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án khác đã được phê duyệt có mục tiêu phù hợp với chương trình này và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó là nguồn đóng góp, tài trợ của các học viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước.

PHAN THẢO