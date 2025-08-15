“Đặt hàng” phường Phú Thuận (TPHCM) tiên phong thực hiện nếp sống văn minh đô thị

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng yêu cầu phường Phú Thuận tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên các dự án nâng cấp hẻm, chống ngập, tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp...

Ngày 15-8, Đảng bộ phường Phú Thuận (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM nhận xét, phường Phú Thuận hội tụ khá đầy đủ các yếu tố tạo động lực phát triển. Đó là lợi thế về vị trí địa lý, cửa ngõ vào phía Nam từ cầu Phú Mỹ, đa dạng về tài nguyên đất, địa bàn có di tích lịch sử Gò ô Môi, địa giới tiếp giáp trực tiếp với sông Sài Gòn – ranh giới tỉnh Đồng Nai, nhiều cảng thủy nội địa, công ty kinh doanh dịch vụ cảng, logistic thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ vận tải, kho bãi, thương mại, y tế, giáo dục và du lịch chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng lưu ý Đảng bộ phường Phú Thuận chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Về phát triển kinh tế, phường lấy dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục, du lịch làm động lực cốt lõi, then chốt để phát triển; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên, đặc biệt là đất đai, gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và quy hoạch phát triển. Đẩy mạnh mời gọi đầu tư, tiến trình đầu tư, hình thức xã hội hóa dịch vụ về y tế, giáo dục theo định hướng của thành phố.

Cùng với đó, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên các dự án nâng cấp hẻm, chống ngập, tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục phát huy sáng kiến chuyển hóa đất trồng thành công viên, sân chơi để tăng mảng xanh đô thị, tăng cường đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch mạng lưới trường, lớp.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng “đặt hàng” phường Phú Thuận tiên phong, đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hiện hiệu quả các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng lối sống "Sống xanh - sạch - đẹp".

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng đề nghị phường Phú Thuận nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để cùng thành phố thực hiện tinh thần 5 “đi đầu". Đó là đi đầu trong chuyển đổi số; trong thu hút đầu tư các ngành công nghệ cao, công nghệ xanh; trong phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao; trong phát triển nhân lực chất lượng cao; trong thực hiện chính sách xã hội, công bằng, tiến bộ, an sinh xã hội.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thuận Châu Xuân Đại Thắng, cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, phường Phú Thuận đặt ra 26 chỉ tiêu chủ yếu và 4 đột phá trên các lĩnh vực. Cụ thể, phường tập trung đột phá về chuyển đổi số và cải cách hành chính; về phát triển đô thị văn minh, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đột phá trong phát triển dịch vụ - thương mại. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG Phường cũng tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu số đồng bộ, có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ công tác quản lý dân cư, quản lý đô thị, giám sát an ninh trật tự, xử lý vi phạm. Hoàn chỉnh quy hoạch phân khu, xúc tiến chỉnh trang đô thị, đặc biệt là các khu dân cư hiện hữu chưa hoàn chỉnh hạ tầng. Chỉnh trang nhà ven - trên kênh rạch, đầu tư các công trình công cộng: cầu dân sinh, mở rộng hẻm, hệ thống chiếu sáng, công viên, điểm tập luyện thể thao… Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt với 27 đồng chí. Đồng chí Châu Xuân Đại Thắng làm Bí thư Đảng ủy phường Phú Thuận.

Dịp này, Đảng bộ phường Phú Thuận cũng phát động và quyên góp gần 80 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

THU HƯỜNG