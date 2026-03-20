Dấu ấn 50 năm Lực lượng TNXP TPHCM: Sáng mãi tinh thần xung kích, đi đầu

Hơn 80 tham luận với nhiều luận giải sâu sắc, phong phú đã góp phần làm sáng rõ thêm truyền thống, vai trò, sứ mệnh và khát vọng của Lực lượng TNXP TPHCM trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ngày 20-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Lực lượng TNXP TPHCM truyền thống, vai trò và khát vọng trong kỷ nguyên mới”.

Hình ảnh đẹp trong lòng dân

Chia sẻ tại hội thảo, Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM, xúc động nhớ lại hành trình từ một học sinh rời đô thị vào chiến khu và trở về trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Chưa đầy một năm sau, đồng chí lại cùng hàng vạn thanh niên xung phong trở lại chiến khu, không cầm súng mà cầm cuốc xẻng để hồi sinh những vùng đất bị chiến tranh tàn phá. Theo đồng chí, TNXP không chỉ là lực lượng lao động mà còn là môi trường rèn luyện ý chí, kỷ luật và tinh thần đoàn kết.

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM bày tỏ, 50 năm qua, từ trường học lớn mang tên TNXP TPHCM, bao lớp người trẻ đã trưởng thành dưới màu áo xanh ấy. Nhiều người đã trở thành cán bộ, chiến sĩ giỏi, thành đạt trên các lĩnh vực. Nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ tên tuổi, có lửa, có lòng, có nhiều tác phẩm hay bước ra từ trải nghiệm dạn dày “lên rừng, xuống biển” của lực lượng TNXP.

“Với bề dày truyền thống, từ dấu mốc 50 năm, chúng ta có quyền kỳ vọng sự chuyển mình đi lên của lực lượng TNXP TPHCM trong kỷ nguyên phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của người dân thành phố mang tên Bác và của đồng chí Võ Văn Kiệt: “Thanh niên xung phong, đó là sức mạnh đi lên làm đẹp cuộc đời, làm đẹp lòng người của thành phố mới””, đồng chí Phạm Phương Thảo chia sẻ.

Ở góc nhìn riêng, đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, đánh giá sau 50 năm, TNXP đã trở thành “lực lượng dự bị xã hội đặc biệt” của TPHCM, với mô hình rất riêng. Không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận, lực lượng hướng đến tạo sinh kế, giải quyết việc làm, đồng thời bồi dưỡng con người toàn diện.

Chia sẻ câu chuyện bản thân chứng kiến suốt chặng đường 3 tháng vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM không giấu niềm xúc động. Theo đồng chí, hình ảnh người TNXP lao ra đường dọn dẹp bom mìn, sửa chữa lại những con đường đổ nát để các đoàn xe tiếp tục chở lương thực vào tiếp tế miền Nam là hình ảnh vô cùng đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, suốt chiều dài lịch sử 50 năm, có những khó khăn, thách thức, nhưng dấu ấn của Lực lượng TNXP luôn đi cùng sự phát triển của Thành phố. Hình ảnh TNXP luôn hiện diện trong đời sống, chủ trương, chính sách của Thành phố với tinh thần xung kích, vượt khó và để lại dấu ấn vô cùng đẹp.

Tinh thần dấn thân và thích ứng

PGS-TS Thiếu tướng Vũ Quang Đạo, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng, phát biểu nhận xét, lịch sử của Lực lượng TNXP TPHCM là lịch sử của một đội quân xung kích, luôn đi đầu vượt qua khó khăn, gian khổ, tiên phong góp phần kiến tạo cuộc sống mới cho thanh niên Thành phố và cho chính lực lượng mình. Không chỉ gắn bó mật thiết với lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, TNXP TPHCM còn mang đậm phẩm chất, bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Thiếu tướng Vũ Quang Đạo chia sẻ: “Là người đã và đang nghiên cứu lịch sử quân sự, tôi thật sự cảm phục trước những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ thanh niên Thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi đây là một tổ chức, một lực lượng xung kích của thanh niên”.

Theo ông, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của Thành phố, Lực lượng TNXP TPHCM cần tiếp tục khẳng định rõ vị trí, vai trò của thanh niên nói chung và lực lượng TNXP nói riêng trong bối cảnh mới. Đồng thời, trong quá trình triển khai các mục tiêu chiến lược của quốc gia và địa phương, cần xác định rõ những lĩnh vực, nhiệm vụ phù hợp với khả năng, thế mạnh và điều kiện tham gia của lực lượng TNXP.

Trước yêu cầu đổi mới quản trị đô thị, Thạc sĩ Nguyễn Văn Bình, Phó chỉ huy Trưởng Lực lượng TNXP TPHCM, bày tỏ, lực lượng đang phải thích nghi với nhiều nhiệm vụ mới trong điều kiện pháp lý và cơ chế phối hợp chưa hoàn thiện.

Việc chủ động tái định vị, chuyển giao nhiệm vụ cai nghiện và tiếp nhận lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em cho thấy tinh thần xung kích không chỉ là dấn thân mà còn là khả năng thích ứng.

Tại hội thảo, hơn 80 tham luận với nhiều luận giải sâu sắc, phong phú đã góp phần làm sáng rõ thêm truyền thống, vai trò, sứ mệnh và khát vọng của Lực lượng TNXP TPHCM trong kỷ nguyên phát triển mới. Phát biểu tổng kết, đồng chí Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đánh giá, các tham luận đã phân tích làm rõ vị trí, vai trò và những đóng góp của Lực lượng TNXP TPHCM đối với quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập của Thành phố. Đồng thời, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, gợi mở những vấn đề mới phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững TPHCM. Đồng chí Trần Văn Khuyên phát biểu tổng kết hội thảo. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG Các tham luận cũng nhấn mạnh, sự phát triển của Lực lượng TNXP TPHCM là minh chứng sinh động cho năng lực lãnh đạo, tổ chức của Thành ủy, UBND TPHCM trong việc khơi dậy, dẫn dắt sức trẻ tham gia giải quyết những vấn đề lớn của Thành phố. Các ý kiến tại hội thảo cũng khẳng định, Lực lượng TNXP TPHCM là biểu tượng của tinh thần xung kích, tình nguyện, của “màu áo xanh tin yêu” trong lòng nhân dân Thành phố, vinh dự 2 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Lực lượng TNXP TPHCM đang đứng trước cả thời cơ lẫn thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để khẳng định vai trò trong tình hình mới.

THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI