Hai đơn vị thuộc Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 4-5, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) cho Đội Khám nghiệm hiện trường (Phòng Kỹ thuật hình sự) và Phòng Cảnh sát hình sự.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM.

Thời gian qua, Đội Khám nghiệm hiện trường (Phòng Kỹ thuật hình sự), Công an TPHCM được xác định là “chốt chặn khoa học” trong hoạt động điều tra, cung cấp căn cứ vững chắc để phá án chính xác, khách quan, không bỏ lọt tội phạm và hạn chế tối đa oan sai trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Đội Khám nghiệm hiện trường đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Đội Khám nghiệm hiện trường thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TPHCM

Đối với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, đây là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vai trò chủ công trong đảm bảo an ninh trật tự. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc như triệt phá các băng nhóm tội phạm phức tạp có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen; khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Phòng Cảnh sát hình sự đã được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu AHLLVTND. Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự do Bộ Công an tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao tặng danh hiệu AHLLVTND.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự to lớn của lực lượng Công an TPHCM, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, nhà nước đối với những chiến công đặc biệt xuất sắc, những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM và Ban Chỉ huy các đơn vị được phong tặng danh hiệu AHLLVTND chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ sự tin tưởng với truyền thống anh hùng, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, các lực lượng sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự của thành phố trong tình hình mới.

MẠNH THẮNG