Tăng tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trả lời về công tác nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Thông tin tại họp báo cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13-5 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu; trong đó có 1.138 đại biểu chính thức.

Chủ đề đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Tiêu đề báo cáo chính trị là: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Tại họp báo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Đây cũng là dấu mốc mở đầu nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Về cơ cấu nhân sự, bà Nông Thị Mai Huyền, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết theo đề án nhân sự, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 405 vị. Trong đó, nữ chiếm 23,31%; người ngoài Đảng chiếm 50,62%; dân tộc thiểu số chiếm 26,57%; tôn giáo chiếm 19,55%.

Dự kiến, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI có 72 người; Ban Thường trực có 12 người; số lượng Phó Chủ tịch không chuyên trách là 8 người.

Cũng theo bà Nông Thị Mai Huyền, nhân sự MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tăng số lượng trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; đồng thời tăng số lượng đại biểu khu vực kinh tế.

Đáng chú ý, tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến khoảng 50,6%, tăng so với mức 50,1% của nhiệm kỳ trước.

Bà Nông Thị Mai Huyền cũng cho biết, trình độ nhân sự tham gia MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới tiếp tục được nâng lên; số người có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Bên cạnh đó, nhân sự nhiệm kỳ mới tiếp tục bảo đảm tính kế thừa, đại diện đầy đủ cơ cấu 53 dân tộc thiểu số, 16 tôn giáo lớn được Nhà nước công nhận và các tôn giáo có đông tín đồ.

