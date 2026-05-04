Ngày 4-5, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ khai giảng khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng và khối Mặt trận cấp thành phố, cấp xã năm 2026.

Thành ủy TPHCM tổ chức lễ khai giảng khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, đây là khóa đào tạo đầu tiên theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu được thiết kế bao gồm cả lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế. Do đó, các học viên cần tập trung nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm.

Bên cạnh việc tổ chức học tập trung, trực tiếp để các học viên nghe giảng, trao đổi và giải quyết các tình huống thực tế của địa phương mình, còn có những buổi kết nối trực tuyến từ hội trường đến các điểm cầu của các phường, xã, đặc khu để cung cấp kiến thức về chuyển đổi số và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, Học viện Cán bộ TPHCM và Ban Tổ chức lớp học cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thành ủy TPHCM bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần, tài liệu học tập, quản lý lớp chu đáo, đảm bảo việc giảng dạy và học tập thực chất, hiệu quả.

Đồng thời, tổ chức các bài giảng chuyên đề theo hướng mở kết hợp trực tiếp, trực tuyến kết nối đến cấp xã để các cơ quan, đơn vị, cán bộ liên quan cùng tham gia nghiên cứu. Quá trình đánh giá học viên phải lấy kết quả vận dụng vào thực tiễn làm thước đo năng lực cán bộ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học hình thức, đối phó.

Khóa tập huấn có 711 học viên được chia làm 4 lớp, học từ ngày 4 đến 16-5 theo hình thức tập trung, trực tiếp. Nội dung tập huấn gồm: tìm hiểu về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trong cơ quan Đảng; trang bị kiến thức nền tảng về hạ tầng mạng máy tính, an toàn thông tin; kỹ năng quản lý, vận hành và khai thác các nền tảng ứng dụng số.

