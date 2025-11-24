Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khẩn trương đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, xây dựng, nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành Kiểm tra Đảng.

Ngày 24-11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Chủ tịch nước Lương Cường; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBKT trực thuộc Trung ương.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành Kiểm tra Đảng. Thực hiện: VĂN MINH

Tại điểm cầu TPHCM, cùng dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, lãnh đạo 168 phường, xã, đặc khu và Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM và 380 đại biểu.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu.

Tại điểm cầu TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước khi diễn ra hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị đã dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ và quyên góp, ủng hộ nhân dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp đã lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

UBKT Trung ương đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 quy định, quy chế, chương trình, hướng dẫn quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

Thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đồng chí Tổng Bí thư giao, UBKT Trung ương đã triển khai và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị vào cuộc tích cực, quyết liệt, phối hợp hiệu quả với cơ quan chức năng kiểm tra.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đồng thời tích cực tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

UBKT Trung ương đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về chỉ đạo đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, xây dựng, nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành Kiểm tra Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 232.401 tổ chức đảng và 1.284.298 đảng viên, có 289.101 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 60 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra 172 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 852 tổ chức đảng, 5.422 đảng viên, có 1.947 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận có 545 tổ chức đảng, 4.213 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng, 2.885 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 155 tổ chức đảng và 2.615 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13.612 tổ chức đảng và 38.378 đảng viên. Kết quả xác định 8.766 tổ chức đảng và 30.107 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm và đã thi hành kỷ luật 827 tổ chức đảng, 12.371 đảng viên...

