TPHCM khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực phục vụ phát triển

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2026, thành phố cam kết hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn nữa, để đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Sáng 8-1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TPHCM dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM.

Tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Phát biểu trong hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2025 là năm “thử lửa” đối với TPHCM.

Tuy nhiên, kinh tế của TPHCM duy trì đà tăng trưởng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm ước tăng 8,03%, GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD/năm.

Môi trường đầu tư được cải thiện, khoảng 60.000 doanh nghiệp thành lập mới. TPHCM thu hút trên 8,2 tỷ USD đầu tư FDI, tăng hơn 21,8% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt trên 802.000 tỷ đồng, vượt trên 20% dự toán Trung ương giao.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, TPHCM triển khai nghiêm túc, bài bản. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành ổn định, thông suốt.

Công tác đầu tư hạ tầng, tháo gỡ dự án tồn đọng, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, với tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh, quốc phòng - an ninh, đối ngoại tiếp tục được bảo đảm vững chắc.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa tạo đà, tạo động lực cho cả giai đoạn 2026–2030, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố xác định rõ khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, không cho phép thành phố chủ quan, chậm trễ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, năm 2026, TPHCM đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%. TPHCM cũng đã xác định chủ đề năm 2026: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”.

Về những nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, TPHCM tập trung tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời khẩn trương cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với kế hoạch phát triển 5 năm và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cùng với đó, khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực, đổi mới mô hình quản lý, quản trị đô thị; triển khai quyết liệt các cơ chế đặc thù dành cho thành phố, tạo môi trường đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

TPHCM cơ cấu lại nền kinh tế, lấy phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số là chủ đạo; xây dựng chính quyền kiến tạo - liêm chính - hành động - phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Song song đó, đột phá đầu tư hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể TPHCM mới; tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp... Tập trung xử lý hiệu quả các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, xây dựng TPHCM không ma túy.

TPHCM tiếp tục phát triển văn hóa và con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; chăm lo tốt đời sống người dân, nhất là trong dịp Tết cổ truyền 2026.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Từ thực tiễn triển khai, Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị Trung ương tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa, tháo gỡ đủ mạnh những vướng mắc của các dự án đang tồn đọng, để khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tiếp tục có thể chế mạnh mẽ hơn nữa về phân cấp, phân quyền, đặc biệt là phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

“Với truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, TPHCM cam kết hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn nữa, để đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Năm 2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và Nghị quyết 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, ngay sau khi 2 nghị quyết này ban hành, TPHCM đã cụ thể hóa bằng các quyết sách của thành phố để triển khai thực hiện ngay.

