Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội cấp xã

Sáng 2-10, tại xã Phú Giáo, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Minh Thạnh, Long Hòa, Dầu Tiếng, Thanh An, An Long, Phước Hòa, Phước Thành và Phú Giáo.

Đồng chí Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN MINH

Buổi làm việc nhằm kiểm tra tiến độ và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị, tập trung vào các nội dung: xây dựng dự thảo văn kiện, đề án nhân sự, công tác tuyên truyền, trang trí, hậu cần... Theo đánh giá chung, phần lớn các nội dung đã được hoàn thành đúng tiến độ, bám sát hướng dẫn của cấp trên.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, góp ý cho chương trình tổ chức Đại hội, đồng thời chia sẻ một số khó khăn về nhân sự, kinh phí, công tác phối hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để nâng cao chất lượng tổ chức.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Hồng Ân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại các xã trong công tác chuẩn bị Đại hội. Đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các nội dung, đặc biệt là văn kiện và cơ cấu nhân sự, bảo đảm Đại hội được tổ chức nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

XUÂN TRUNG