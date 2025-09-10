Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công văn về việc phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công văn nêu rõ, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội rất quan trọng, được tiến hành ngay sau khi thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; là dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội về trực thuộc MTTQ Việt Nam; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Để triển khai Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt đại hội ở cấp tỉnh, cấp xã và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, đại hội các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại; chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; phối hợp lựa chọn, giới thiệu nhân sự là đại diện người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương và các bộ, cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị chu đáo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công việc phục vụ tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định...

Tin liên quan Ban hành Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031

LÂM NGUYÊN