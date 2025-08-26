Đà Nẵng khởi động dự án hơn 808 tỷ đồng tại Khu thương mại tự do

UBND TP Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chức năng 90ha tại Khu thương mại tự do, với tổng vốn hơn 808 tỷ đồng.

Hình minh họa

Ngày 26-8, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký Quyết định số 1175/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 5 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Theo đó, nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (trụ sở tại thôn An Sơn, xã Bà Nà, TP Đà Nẵng). Dự án có quy mô 90ha, tổng vốn đầu tư hơn 808 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 121 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án là xã Bà Nà.

Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm, dự kiến khởi công xây dựng vào quý IV-2025 và hoàn thành trong quý IV-2027. Dự án có mục tiêu là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai, bảo đảm tuân thủ theo quy định pháp luật.

Quyết định này được đánh giá là bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng; Quyết định 1142/QĐ-TTg ngày 13-6-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Trước đó, Đà Nẵng đã có quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, liên quan đến các vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh nằm trên địa bàn các phường Hải Vân, phường Liên Chiểu, xã Bà Nà, xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Có 7 vị trí được xác định với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 1.881ha.

Cụ thể, vị trí 1 (100ha): điều chỉnh đất công nghiệp, kho tàng, trung tâm nghiên cứu, đào tạo… thành đất Khu thương mại tự do. Vị trí 2 (77ha): điều chỉnh đất công nghiệp, cây xanh chuyên dụng… thành đất Khu thương mại tự do. Vị trí 3 (500ha): điều chỉnh đất nông nghiệp, rừng sản xuất, công trình hạ tầng kỹ thuật… thành đất Khu thương mại tự do. Vị trí 4 (559ha): điều chỉnh toàn bộ đất công nghệ cao và công nghệ thông tin thành đất Khu thương mại tự do. Vị trí 5 (90ha): điều chỉnh đất du lịch thành đất Khu thương mại tự do. Vị trí 6 (154ha) và vị trí 7 (401 ha): điều chỉnh đất hỗn hợp, đất đơn vị ở, đất thể thao, đất nông nghiệp… thành đất Khu thương mại tự do.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp phối hợp các sở, ngành và địa phương công khai quy hoạch, tích hợp vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ với các quy hoạch ngành, phân khu, chi tiết.

XUÂN QUỲNH