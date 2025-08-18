Đà Nẵng kiến tạo không gian phát triển cùng Khu thương mại tự do

Ngày 18-8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển cùng Khu thương mại tự do Đà Nẵng”.

Hội nghị do Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Alphanam tổ chức với hơn 200 đại biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm thảo luận các giải pháp chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của thành phố, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng với quy mô 1.881ha.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường nhấn mạnh, với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực trẻ, năng động và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện, Đà Nẵng đang hướng tới trở thành điểm đến hàng đầu của các dòng vốn chất lượng cao. Việc phát triển không gian đô thị gắn với FTZ không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là bước đi chiến lược, mở ra động lực tăng trưởng bền vững và lâu dài cho thành phố.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dưới góc độ quy hoạch, bà Lê Minh Nguyệt – đại diện Viện Kiến trúc Quốc gia – cho rằng, Đà Nẵng cần rà soát tổng thể hạ tầng, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 30-50 năm tới. Bên cạnh đó, Thành phố cần ban hành hệ thống quy chuẩn đô thị thông minh “Việt Nam hóa”, đồng thời chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị kiến trúc Đông Dương, văn hóa Chăm và Việt, từ đó biến bản sắc thành lợi thế cạnh tranh trong phát triển đô thị.

Ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, nhận định: Khu thương mại tự do phải trở thành “cỗ máy thương mại” với tốc độ và sự tự do có kiểm soát, chứ không chỉ dừng ở mô hình cho thuê đất. Nếu thủ tục đầu tư tại đây nhanh gấp 10 lần hiện nay, Đà Nẵng hoàn toàn có thể vươn lên trở thành điểm đến FDI hàng đầu khu vực. Ông đề xuất hình thành các kho bãi, hành lang vận tải đặc biệt, tận dụng hạ tầng khu công nghiệp để phát triển logistics và dịch vụ phụ trợ.

Ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư thực tế, ông Nguyễn Kháng Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Điện lực Miền Trung, cho rằng, để thu hút được dòng vốn bền vững, cần có cơ chế ưu đãi vượt trội cho khu thương mại tự do và trung tâm tài chính. Quan trọng hơn, việc xúc tiến đầu tư tại chỗ cần được chú trọng, bởi “một lời khẳng định từ nhà đầu tư hiện hữu còn giá trị hơn cả nghìn lời quảng bá bên ngoài”.

XUÂN QUỲNH