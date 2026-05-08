TPHCM kiến nghị tiếp nhận quản lý đoạn quốc lộ 1 từ nút giao Tân Vạn đến cầu Đồng Nai

Việc điều chuyển đoạn quốc lộ 1 từ nút giao Tân Vạn đến cầu Đồng Nai về UBND TPHCM quản lý, nhằm đảm bảo đồng bộ trong tổ chức giao thông, khai thác hạ tầng và nâng cao hiệu quả kết nối liên vùng.

TPHCM kiến nghị tiếp nhận quản lý đoạn tuyến quốc lộ 1 từ nút giao Tân Vạn đến cầu Đồng Nai. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 8-5, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TPHCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận điều chuyển đoạn tuyến quốc lộ 1 từ nút giao Tân Vạn đến cầu Đồng Nai thuộc phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai về UBND TPHCM quản lý, nhằm đảm bảo đồng bộ trong công tác tổ chức giao thông, khai thác hạ tầng và nâng cao hiệu quả kết nối liên vùng.

Theo UBND TPHCM, đoạn tuyến quốc lộ 1 từ ranh thành phố Đồng Nai đến ranh tỉnh Tây Ninh trước đây đã được Bộ Xây dựng điều chuyển thành đường đô thị và giao UBND TPHCM quản lý từ năm 2004.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu theo hình thức BOT, đoạn tuyến từ ngã ba Tân Vạn đến cầu Đồng Nai được bàn giao lại cho Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện dự án.

Đến nay, dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến cuối tuyến tránh phường Biên Hòa (thành phố Đồng Nai) đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, khai thác theo quy định.

Hiện nay, trong phạm vi địa giới hành chính TPHCM, UBND TPHCM đang quản lý quốc lộ 1 từ ranh tỉnh Tây Ninh đến ngã ba Tân Vạn với chiều dài khoảng 50,4km, trong khi đoạn từ ngã ba Tân Vạn đến cầu Đồng Nai dài khoảng 1,36km vẫn do Khu Quản lý đường bộ IV thuộc Cục Đường bộ Việt Nam quản lý.

Phương tiện từ các tỉnh miền Tây di chuyển về TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo UBND TPHCM, việc một đoạn ngắn của quốc lộ 1 nằm xen giữa mạng lưới giao thông đô thị nhưng thuộc thẩm quyền quản lý khác nhau gây khó khăn trong công tác điều hành, tổ chức giao thông và phối hợp triển khai các dự án hạ tầng liên quan.

Đặc biệt, khu vực nút giao Tân Vạn hiện là điểm kết nối quan trọng giữa quốc lộ 1 với dự án Vành đai 3 TPHCM - công trình giao thông trọng điểm quốc gia đang được triển khai, có vai trò kết nối vùng Đông Nam bộ. Đây cũng là nút giao có lưu lượng phương tiện rất lớn, thường xuyên xảy ra áp lực giao thông vào các khung giờ cao điểm.

Việc điều chuyển đoạn tuyến quốc lộ 1 từ nút giao Tân Vạn đến cầu Đồng Nai, bao gồm cả 2 cầu Đồng Nai, về cho TPHCM quản lý là cần thiết nhằm tăng tính đồng bộ trong tổ chức giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Sau khi được chấp thuận, UBND TPHCM sẽ giao Sở Xây dựng TPHCM phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, xác định cụ thể phạm vi, hiện trạng, quy mô và danh mục tài sản hạ tầng giao thông thuộc phạm vi bàn giao.

QUỐC HÙNG