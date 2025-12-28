Phố phường rực rỡ đón năm mới

Xã hội

Những ngày cuối năm 2025 ở TPHCM, từ những trục đường trung tâm sầm uất đến các địa điểm công cộng, trụ sở cơ quan…, tất cả đang khoác lên mình những chiếc áo mới, bừng sáng sức sống phấn khởi chào đón năm mới 2026.

Giữa không khí hối hả những ngày cuối năm, không khó để bắt gặp nụ cười rạng rỡ của người dân, du khách đang tận hưởng khoảnh khắc giao thời; ánh mắt lấp lánh hy vọng của những công nhân đang miệt mài, hối hả chuyến hàng cuối năm. Những chuyến tàu Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên lướt qua các con phố, nối liền nhịp đập trái tim thành phố với những giấc mơ của năm mới… Tất cả đang cùng cộng hưởng, tạo nên một tâm thế sẵn sàng cho năm mới 2026 với nhiều kỳ vọng và thắng lợi mới.

Nhân viên cứu hộ khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu túc trực bằng ca nô, bảo đảm an toàn cho du khách vui chơi, tắm biển
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành rợp cờ hoa
Du khách nước ngoài tham quan TPHCM
Biểu tượng cánh hoa dầu vùng đất Thủ, phường Thủ Dầu Một (TPHCM) lung linh sắc màu
Công nhân Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đóng gói đơn hàng xuất khẩu những ngày cuối năm
Khu trung tâm phường Bình Dương, TPHCM trang hoàng chào đón năm mới
Bãi biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM sạch, đẹp chào đón du khách
