TPHCM phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, tăng trách nhiệm cho cơ sở

Quyết định quy định rõ trách nhiệm quản lý trong các lĩnh vực thoát nước, chiếu sáng, công viên và cây xanh, với định hướng tăng cường phân cấp cho chính quyền cơ sở, bảo đảm quản lý đồng bộ, hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn.

Vỉa hè đang được sửa chữa. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh áp dụng đối với toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh trên địa bàn TPHCM. Đối tượng áp dụng là UBND Thành phố và các sở, ngành trực thuộc; UBND các phường, xã, đặc khu cùng các cơ quan chuyên môn; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc phân cấp được thực hiện trên các nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ, liên tục, không chồng chéo trong quản lý nhà nước; gắn phân cấp với trách nhiệm, quyền hạn và điều kiện nguồn lực của cấp xã; phân cấp tối đa cho cơ sở nhằm giải quyết kịp thời các yêu cầu của người dân; đồng thời thành phố thống nhất quản lý thông qua hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, quy trình và cơ sở dữ liệu tập trung.

Trong lĩnh vực thoát nước đô thị, Sở Xây dựng được giao quản lý các hệ thống thoát nước mưa, thoát nước chung, mang tính liên phường, liên xã hoặc trên các tuyến đường do thành phố quản lý; các kênh, mương, hồ điều hòa từ cấp công trình 1 đến cấp 3; cùng hệ thống xử lý nước thải tập trung và phân tán có phạm vi liên xã. UBND cấp xã quản lý hệ thống thoát nước trong khu dân cư khép kín, cống cấp 3 trên các tuyến đường do xã quản lý, kênh mương và hồ điều hòa cấp 4 nằm trong phạm vi một đơn vị hành chính. Riêng đặc khu Côn Đảo được phân cấp quản lý toàn bộ hệ thống thoát nước trên địa bàn.

Chuẩn bị gạch lát vỉa hè. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đối với lĩnh vực chiếu sáng đô thị, Sở Xây dựng quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường, khu vực do thành phố quản lý; đồng thời cấp phép chiếu sáng quảng cáo, trang trí, phục vụ lễ hội tại các khu vực này. UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý chiếu sáng trong công viên, vườn hoa, quảng trường do địa phương quản lý; hệ thống chiếu sáng dân lập trên các tuyến đường chưa được đầu tư đồng bộ; và cấp phép chiếu sáng quảng cáo, trang trí trên địa bàn. Đặc khu Côn Đảo quản lý toàn bộ hệ thống chiếu sáng và hoạt động chiếu sáng quảng cáo, lễ hội trên địa bàn.

Trong lĩnh vực công viên, cây xanh, Sở Xây dựng quản lý các công viên đa chức năng, công viên liên phường, liên xã, công viên có giá trị văn hóa – lịch sử; cây xanh và mảng xanh trên các tuyến đường do thành phố quản lý; đồng thời cấp phép, thỏa thuận chặt hạ, dịch chuyển cây xanh thuộc phạm vi quản lý. UBND cấp xã quản lý công viên, vườn hoa trong khu dân cư; mảng xanh trên vỉa hè; cây xanh trên các tuyến đường do xã quản lý và thực hiện cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh theo phân cấp. Đặc khu Côn Đảo tiếp tục quản lý toàn bộ hệ thống công viên, cây xanh trên địa bàn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5-1-2026 và bãi bỏ một số quyết định trước đây liên quan đến quản lý chiếu sáng, công viên, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật. UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp lập hồ sơ bàn giao, tiếp tục duy tu, bảo dưỡng trong thời gian chuyển tiếp, bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật được vận hành thông suốt, an toàn và mỹ quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng sống của người dân thành phố.

QUỐC HÙNG