Vì phố phường bình yên

Đồng loạt ra quân trên toàn địa bàn TPHCM, các lực lượng thuộc Công an TPHCM đang tập trung cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.