Công an phường Phú Giáo (TPHCM) ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026

Vì phố phường bình yên

Đồng loạt ra quân trên toàn địa bàn TPHCM, các lực lượng thuộc Công an TPHCM đang tập trung cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm hình sự, ma túy, cướp giật, tội phạm công nghệ cao; xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, kiểm soát chặt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và địa bàn phức tạp về an ninh trật tự...

Cảnh sát đường thủy Công an TPHCM tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thủy
Công an phường Bình Hòa ra quân tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM phân luồng giao thông tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu nhằm chống ùn tắc
Ra quân cao điểm bảo đảm an toàn trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Công an và Bảo vệ an ninh trật tự xã Hồ Tràm tuần tra tại các tuyến đường nông thôn
Hàng đêm, công an các địa phương tăng cường tuần tra giữ vững an ninh trật tự
Thượng úy Dương Tuấn Kiệt, cán bộ Tổ Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Công an phường Bình Hòa cùng đoàn viên thanh niên đến từng nhà để tuyên truyền pháp luật, phòng chống các thủ đoạn lừa đảo
VĂN ANH - TÂM TRANG - TRÚC GIANG - VĂN CHÂU - MẠNH THẮNG

