Vì phố phường bình yên

Đồng loạt ra quân trên toàn địa bàn TPHCM, các lực lượng thuộc Công an TPHCM đang tập trung cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.
Theo đó, quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm hình sự, ma túy, cướp giật, tội phạm công nghệ cao; xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, kiểm soát chặt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và địa bàn phức tạp về an ninh trật tự...
VĂN ANH - TÂM TRANG - TRÚC GIANG -
VĂN CHÂU - MẠNH THẮNG