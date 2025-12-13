Hà Nội chuẩn bị triển khai 2 dự án đô thị quy mô lớn dọc sông Hồng và phía Nam thành phố

Hai dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 1,8 triệu tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, định hình không gian phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.

Ngày 13-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba (hội nghị chuyên đề) để xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic phía Nam Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh đây là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Các dự án được kỳ vọng góp phần tạo động lực tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ 2026-2030; đồng thời hình thành diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội theo định hướng “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo”, hướng tới đô thị xanh, thông minh, kết nối toàn cầu.

Theo kế hoạch, hai dự án dự kiến khởi công vào ngày 19-12 tới và phấn đấu hoàn thành, khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2030).

Quang cảnh hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

Thông tin cụ thể về các dự án, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cho biết, Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được định hướng xây dựng thành quần thể đô thị – thể thao hiện đại, đồng bộ, đáp ứng điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế. Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn 12 xã phía Nam Hà Nội, với tổng diện tích khoảng 9.171ha, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người.

Trong khi đó, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông trục dọc sông Hồng, hình thành không gian đô thị – cảnh quan hiện đại, bền vững hai bên bờ sông; góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm và tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới cho Thủ đô. Dự án có quy mô khoảng 11.000ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng.

Sau khi thảo luận và nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư hai dự án nêu trên.

Chiều cùng ngày, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 29 (kỳ họp chuyên đề).

Kỳ họp chuyên đề thứ 29 của HĐND TP Hà Nội

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã xem xét, thông qua chủ trương đầu tư hai dự án; đồng thời ban hành các nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, quy định về hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục triển khai các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua các nghị quyết quan trọng

NGUYỄN QUỐC