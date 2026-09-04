Các trường không để phát sinh chi phí ngoài các khoản thu theo quy định

Chiều 4-9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM khảo sát, làm việc với Trường THPT Nguyễn Khuyến, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và UBND phường Phước Thắng về tình hình triển khai chính sách chăm lo cho học sinh, chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM chủ trì buổi làm việc.

Sẵn sàng cho năm học mới

Phường Phước Thắng hiện có 13 trường công lập từ mầm non đến THCS, với 360 lớp/nhóm lớp, 14.580 học sinh và 551 giáo viên. Địa phương đã dành gần 27,3 tỷ đồng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ năm học mới; đồng thời tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 80/2025/NQ-HĐND khoảng 733 triệu đồng.

Ông Phan Trọng Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Thắng thông tin về công tác chuẩn bị năm học mới của địa phương.

Tại Trường THPT Nguyễn Khuyến, trường đã rà soát 65 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động trao 20 suất học bổng và hỗ trợ đồng phục 46 học sinh. Trường đã tổng hợp được 1.090 học sinh đăng ký mượn SGK, trong đó có 27 học sinh dân tộc thiểu số.

Còn tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 100% học sinh đã được khám sức khỏe định kỳ. Trường được bố trí gần 1,98 tỷ đồng trang bị 3 phòng máy và hơn 3,66 tỷ đồng sửa chữa nhiều hạng mục.

Thiếu giáo viên, phòng học vẫn là điểm nghẽn

Ông Phan Trọng Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Thắng cho biết, áp lực lớn nhất của địa phương đến từ việc gia tăng học sinh, nhu cầu phòng học, trang thiết bị và kinh phí sửa chữa một số hạng mục. Song song đó là vấn đề thiếu giáo viên, với khoảng 40 người. Địa phương đề xuất được bổ sung giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số...

Tại THPT Nguyễn Khuyến, bà Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trường hiện thiếu chỗ để xe, sân thể thao xuống cấp, một số hạng mục PCCC cần sửa chữa. Nhà trường đã phải cải tạo 3 phòng chức năng thành phòng học.

Ông Nguyễn Hữu Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ những vướng mắc về chi học bổng, chăm sóc cây xanh...

Riêng THPT chuyên Lê Quý Đôn Trường lại vướng mắc về chi học bổng và kinh phí chăm sóc cây xanh. “Năm 2025, nhà trường được phê duyệt kinh phí chăm sóc cây xanh gần 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2026, trường không được bố trí nguồn kinh phí riêng cho hoạt động này nên phải sử dụng nguồn chi thường xuyên”, ông Nguyễn Hữu Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nói.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND, nhà trường chưa xác định rõ xét cấp học bổng cho tất cả học sinh đủ điều kiện theo Nghị quyết hay chỉ thực hiện trong phạm vi kinh phí bảo đảm cho tối thiểu 30% số học sinh chuyên của trường theo Nghị định số 66/2026/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM phát biểu tại buổi khảo sát.

Về nguồn kinh phí thực hiện, ông Tâm cho rằng: “Nghị quyết chưa làm rõ khoản kinh phí này đã được bố trí trong dự toán ngân sách được giao hay trường sẽ được cấp bổ sung”. Trường cũng đề xuất cấp 4,4 tỷ đồng cải tạo 20.000 m² sân trường, kiến nghị bổ sung 21 biên chế giáo viên.

“Không làm phiền người thụ hưởng chính sách”

Kết luận buổi khảo sát, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đề nghị các sở, ngành tiếp tục hướng dẫn, tăng cường truyền thông và chủ động triển khai chính sách, tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Ông nhấn mạnh quan điểm của thành phố là “không làm phiền người thụ hưởng chính sách”. Các chính sách hỗ trợ cần được nhà trường, địa phương chủ động rà soát, thay vì yêu cầu phụ huynh làm nhiều thủ tục.

Trước tình trạng thiếu giáo viên, ông Bình cho rằng, nhà trường dễ trở thành “con nợ của giáo viên” khi chưa có nguồn chi trả chi phí dạy phụ trội. Ông Cao Thanh Bình đề nghị Sở Tài chính, Sở GD-ĐT xem xét lại cơ chế phân bổ ngân sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đội ngũ.

Ông Cao Thanh Bình phát biểu kết luận buổi khảo sát.

Về vấn đề an toàn thực phẩm, ông Cao Thanh Bình gợi mở nghiên cứu mô hình của Hà Nội để thí điểm. Chủ tịch UBND phường, xã sẽ chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm tại trường học, thực hiện đấu thầu tập trung để chọn ra đơn vị cung ứng suất ăn uy tín cho toàn bộ trường học trên địa bàn.

Để ngăn chặn lạm thu, ông Cao Thanh Bình yêu cầu ngành Giáo dục hướng dẫn chặt chẽ, đồng bộ các khoản thu ngoài học phí, kiểm soát chặt chẽ việc “thu hộ, chi hộ”, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "thu nhiều nhưng chi ít".

"Các trường tuyệt đối không để phát sinh chi phí ngoài các khoản thu theo quy định. Đừng để Ban Đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu các khoản trái quy định rồi giáo viên chủ nhiệm, Ban giám hiệu nhà trường nói rằng “không biết”. Hiện nay Ban đã nắm được một số thông tin liên quan đến tình trạng này”, ông Bình nói.

Ghi nhận các kiến nghị từ địa phương và cơ sở giáo dục, ông Cao Thanh Bình cho biết sẽ tổng hợp để làm việc với các sở ngành liên quan và trình UBND thành phố xem xét.

KHÁNH CHI