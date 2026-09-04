Bộ GD-ĐT yêu cầu cắt giảm cuộc thi, hội họp

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các sở GD-ĐT về việc cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian trong cơ sở giáo dục.

Bộ GD-ĐT yêu cầu không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã. Ảnh: MOET

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu sở GD-ĐT rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hội thi, giao lưu, phong trào mang tính hình thức, trùng lặp, không thực sự nâng cao chất lượng giáo dục hoặc gây áp lực không cần thiết cho học sinh, nhà giáo và cơ sở giáo dục; không tự đặt ra, không yêu cầu thực hiện hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, báo cáo, minh chứng không có căn cứ pháp lý hoặc không thực sự cần thiết.

Đối với cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp (trong quy định nhưng còn bất cập, trùng lặp, không còn phù hợp thực tiễn hoặc không thuộc danh mục quy định nhưng cần thiết, hiệu quả trong công tác quản lý, dạy và học), sở GD-ĐT tổng hợp đề xuất Bộ GD-ĐT hoặc cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc cắt giảm theo thẩm quyền.

Các sở GD-ĐT có trách nhiệm đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ số, sổ sách số ngay trong năm học 2026-2027, bảo đảm dữ liệu được tạo lập một lần, sử dụng nhiều lần, liên thông, dùng chung và không làm phát sinh thêm công việc, chi phí cho nhà giáo.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, trừ trường hợp tổ chức để phát hiện, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi do cấp trên (cấp tỉnh, cấp quốc gia) tổ chức; việc tổ chức phải thiết thực, khách quan, phù hợp, không gây áp lực cho học sinh. Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa do sở GD-ĐT tổ chức phải bảo đảm thực chất, khách quan, không mở rộng đối tượng, quy mô, số vòng thi hoặc nội dung không cần thiết; tổ chức các hoạt động giao lưu, sân chơi về tiếng Anh, STEM/STEAM, trải nghiệm, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục thể thao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hoạt động phù hợp khác theo tinh thần vui tươi, tự nguyện, thiết thực; không biến thành kỳ thi, không sử dụng kết quả, số lượng giải thưởng, thành tích làm căn cứ đánh giá chất lượng, kết quả dạy học hoặc thi đua.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hội thi trùng lặp, không trực tiếp phục vụ hoạt động chuyên môn hoặc tạo áp lực, phát sinh hồ sơ, minh chứng không cần thiết; chỉ tổ chức cuộc thi theo quy định của Bộ GD-ĐT hoặc được cấp có thẩm quyền cho phép, có mục tiêu rõ ràng, thiết thực, góp phần phát triển năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục; không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích...

PHAN THẢO