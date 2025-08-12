Đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến người dân về việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình.

Việc lấy ý kiến theo quy định Luật Thi đua khen thưởng và Nghị định 152/2025.

Trước đó, ngày 7-8, Văn phòng Chủ tịch nước có tờ trình đề nghị Thủ tướng xét, để trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với bà Nguyễn Thị Bình. Việc tặng danh hiệu này nhằm vinh danh những đóng góp to lớn của bà Nguyễn Thị Bình trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời giai đoạn 1969-1976.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một lần tới thăm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: TTXVN

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa (sinh năm 1927, quê tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là TP Đà Nẵng). Bà tham gia cách mạng từ tháng 8-1945, từng học tại Trường Lycée Sisowath - Campuchia rồi du học Pháp và tốt nghiệp cử nhân Văn khoa của Đại học Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Bình gắn liền với sự kiện Hiệp định Paris, cuối năm 1968, bà đến Paris (Pháp) dự hội nghị bàn về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam với tư cách là đại diện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Thắng lợi quân sự liên tục trên chiến trường đã tạo cơ hội cho các nhà đàm phán của Việt Nam buộc đối phương chấp nhận những điều khoản cơ bản cần có để tiến tới việc ký Hiệp định Paris vào ngày 27-1-1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bình là người phụ nữ duy nhất ký vào bản hiệp định.

Báo cáo thành tích nêu bà Nguyễn Thị Bình nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1974; Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương chiến công hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất vào năm 2001; Huân chương Đại đoàn kết năm 2013 và Huân chương Tự do hạng Nhất năm 2025 của Lào.

ĐỖ TRUNG